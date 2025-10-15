¡Increíble! Al Pacino sorprende al confesar que la actriz Diane Keaton fue el amor de su vida

La icónica actriz estadounidense Diane Keaton murió el 11 de octubre a los 79 años, dejando un vacío en la industria del cine y entre quienes compartieron con ella experiencias personales y profesionales. Su carrera, marcada por papeles memorables y un estilo único, será recordada por generaciones, y Al Pacino, su compañero en El Padrino, la llamó el gran amor de su vida.

Al Pacino recuerda a Diane Keaton

La relación entre Keaton y Pacino trascendió la pantalla. Durante los años setenta y ochenta, mantuvieron un vínculo intenso que, aunque terminó en separación, dejó una huella imborrable en ambos. Según el portal Quién, citando a Page Six, Pacino compartió con sus allegados su profunda tristeza por la muerte de Keaton y expresó su pesar por no haberse casado con ella:

"Era increíble. Aunque nos separamos, siempre pensé que podríamos tener una segunda oportunidad. Pero ahora ya no", habría dicho el actor.

A pesar de vivir en barrios cercanos de Beverly Hills, nunca retomaron el contacto tras su ruptura. Cuando un amigo le preguntó por qué no la buscó de nuevo, Pacino respondió que ya se habían dicho todo lo necesario. En esa conversación, destacó que Diane Keaton fue el amor de su vida y la describió como "increíble".

Por su parte, Keaton también habló de su relación con Pacino. En una entrevista de 2017, recordó que no estaba segura de casarse con él en aquel momento y explicó por qué nunca sucedió, aunque reconoció mantener un profundo cariño por su ex pareja.

"Éramos excéntricos, impredecibles e incompatibles para una vida juntos", declaró la actriz, refiriéndose a la intensidad y complejidad de su vínculo.

Diana Keaton e Al Pacino nel film "Il padrino" regia di Francis Ford Coppola (1972)#cinegold #11ottobre pic.twitter.com/Oeh5kkCYAE — 💜STEFANY💜 (@germanshepard8) October 11, 2025

La decisión de Diane Keaton de no casarse

La actriz siempre mantuvo su independencia y evitó el matrimonio, influenciada por su historia familiar. A pesar de que sus padres permanecieron juntos, su padre estaba frecuentemente ausente por motivos laborales. Keaton admiraba la fortaleza de su madre, quien crió sola a cuatro hijos, y replicó esa independencia en su vida adulta. En palabras de Keaton, recopiladas por People:

"Estoy realmente contenta de no haberme casado, y estoy segura de que ellos también lo están".

Aunque interpretó a personajes enfrentando crisis matrimoniales en filmes como El padre de la novia, la vida personal de Keaton siguió otro rumbo. La maternidad fue una decisión consciente y meditada, ya que nunca se sintió completamente preparada. Aun así, adoptó a sus hijos Dexter y Duke, cumpliendo así uno de sus grandes deseos de vida.

Diane Keaton deja un legado imborrable, tanto en el cine como en la vida de quienes la conocieron. Su historia con Al Pacino refleja un amor intenso y memorable, mientras que su independencia y elección de vida inspiraron a generaciones de mujeres.