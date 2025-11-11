¡DE TELEVISA A LOS ESCENARIOS ! Emilio Osorio trae su show exclusivo a Lima

Su visita tiene como principal motivación su más reciente éxito musical, el sencillo "Yo quisiera", el cual ha marcado su incursión triunfal en el pegajoso ritmo de la cumbia pop.

El Show Íntimo en la Estación de Barranco

La cita con sus seguidores peruanos está pactada para el próximo 6 de diciembre a las 8 p.m. en un local emblemático: La Estación de Barranco. El artista mexicano ofrecerá un concierto exclusivo y un meet & greet para agradecer el apoyo de sus fans y de los amantes de su música. Gracias a su estilo fresco y su carisma innato, Emilio Osorio ha logrado un gran crecimiento musical, consolidando sendas colaboraciones con reconocidas agrupaciones como La Sonora Santanera y Súper Lamas.

Una Carrera de Oro en la Actuación y la Música

El concursante de "La casa de los famosos" regresa a Lima

Emilio no solo se destaca en el ámbito de la cumbia pop. Su carrera es un claro ejemplo de versatilidad. Su primer disco, que lleva por título "Emilio", fue un éxito que le valió un Disco de Oro y lo llevó a realizar una gira por importantes países como México, Argentina, Colombia y, por supuesto, Perú. En la actuación, su talento ha quedado demostrado en telenovelas de gran arrastre como "Amanecer" (donde interpreta a "Tonatiuh") y sus celebradas participaciones en "El Rey" (donde encarnó a Alejandro Fernández), "Sueño de amor" y "Mi marido tiene familia". Incluso su faceta como compositor ha sido reconocida, al incluir una de sus canciones como parte de la banda sonora de "Amanecer".



De "La Casa de los Famosos" a la Fama Internacional

El gran salto a la fama internacional para Emilio Osorio se dio tras su participación como quinto finalista del popular reality "La casa de los famosos". Este espacio le permitió conectar con una audiencia masiva que hoy sigue de cerca todos sus pasos, incluyendo su incursión en la cumbia pop. El artista busca confirmar su éxito en este nuevo género, apoyado en una trayectoria ya consolidada.En resumen, el regreso de Emilio Osorio a Lima el próximo 6 de diciembre es uno de los eventos más esperados por sus seguidores, quienes están listos para disfrutar de su talento multifacético. De esta forma, el artista mexicano busca consolidar su carrera musical en la capital peruana, dejando una gran expectativa en la industria del entretenimiento.