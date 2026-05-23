Alianza Lima golea 3-0 a Los Chankas y es el ganador del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima volvió a pintar Matute de azul y blanco. El equipo dirigido por Pablo Guede goleó 3-0 a Los Chankas y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga 1, a falta de una fecha para que termine el campeonato. Alianza no falló en el partido más importante y cerró una gran campaña sin perder ningún encuentro del Apertura en Matute.

Alianza Lima salió con todo desde el inicio

El cuadro blanquiazul sabía que tenía una gran oportunidad para asegurar el título y no la desaprovechó. Desde los primeros minutos, Alianza Lima tomó el control del balón, presionó en campo rival y buscó abrir el marcador lo más rápido posible.

El primer gol llegó a los 12 minutos. Jairo Vélez aprovechó un error de Los Chankas en el mediocampo y definió con un zurdazo para poner el 1-0. El tanto hizo explotar a Matute y le dio tranquilidad al equipo de Pablo Guede.

¡𝗘𝗹 𝗴𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝗮𝗶𝗿𝗼 𝗩𝗲𝗹𝗲𝘇! 🔥



Así se vivió la celebración del atacante tras anotar el tanto que abrió el marcador a favor de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. 💫



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Los íntimos no se conformaron y siguieron atacando. Los Chankas intentaron reaccionar, pero les costó generar peligro. Alianza se mostró ordenado, fuerte en la marca y rápido para salir al ataque.

A los 27 minutos llegó el golazo de la noche. Eryc Castillo hizo una gran corrida por el campo y sacó un potente remate de zurda para marcar el 2-0. La jugada levantó a todos los hinchas de sus asientos y acercó más al equipo victoriano al título.

¡𝗟𝗮 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮! 🐍



Eryc Castillo, pieza clave de Alianza Lima, y su reacción tras marcar el segundo de Alianza Lima. 🔵⚪



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Antes del descanso, Alianza tuvo otra ocasión clara con Castillo, pero su remate terminó en las tribunas. Aun así, el equipo se fue al entretiempo con una ventaja cómoda y con el Apertura prácticamente en sus manos.

Matute celebró el título con goleada

En la segunda mitad, Los Chankas salieron con la intención de descontar y alargar la definición hasta la última fecha. Sin embargo, Alianza Lima supo manejar el partido con tranquilidad y no dejó que el rival creciera demasiado.

Alejandro Duarte también fue importante cuando el equipo lo necesitó. El arquero reaccionó bien ante una llegada peligrosa de Torres y evitó el descuento. Esa atajada mantuvo la calma en Matute y permitió que los blanquiazules siguieran controlando el resultado.

Con el paso de los minutos, la hinchada empezó a sentir cada vez más cerca el título. Pablo Guede movió sus piezas, Paolo Guerrero dejó el campo y el equipo continuó buscando espacios en la defensa rival.

La celebración terminó de explotar a los 81 minutos. Renzo Garcés apareció en el área y conectó de cabeza para marcar el 3-0 definitivo. Ese gol selló la goleada y confirmó a Alianza Lima como ganador del Torneo Apertura.

Con este resultado, Alianza llegó a 39 puntos y dejó sin opciones a Los Chankas, que se quedaron con 33 unidades. Ahora, los íntimos cerrarán el torneo frente a FC Cajamarca, pero ya con el primer gran objetivo cumplido. Matute fue una fiesta total. Alianza Lima ganó, gustó y celebró junto a su gente un nuevo título en la Liga 1.

En conclusión, Alianza Lima celebró una noche inolvidable en Matute tras golear 3-0 a Los Chankas y consagrarse campeón del Torneo Apertura. El equipo de Pablo Guede hizo respetar su casa, mantuvo su invicto como local en el certamen y aseguró el título a falta de una fecha. Con goles de Jairo Vélez, Eryc Castillo y Renzo Garcés, los blanquiazules desataron una fiesta total junto a su hinchada.