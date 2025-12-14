Cusco FC fue más que Sporting Cristal: venció 2-0 y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Cusco es una fiesta. El cuadro dirigido por Rondelli salió con todo al campo de juego del Inca Garcilaso de la Vega. Si bien al inicio no tenían tantas llegadas debido a que Sporting Cristal trataba de que el tiempo pase. A los 37 la historia empezaría a cambiar para los locales.

Miguel Araujo cometió una clara falta que fue cambiado por gol desde los doce pasos. Iván Colman definió con categoría para vencer la resistencia de Diego Enríquez.

Ya en la segunda mitad y con un Sporting Cristal muy conservador, apareció el goleador del campeonato, Facundo Callejo, para aumentar la ventaja.

Con este resultado, Cusco FC se estaba metiendo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y lo iba a terminar logrando ya que los 'celestes' nunca pudieron descontar para forzar los penales.

De esta manera, la ciudad imperial tendrá Copa Libertadores el próximo año gracias a la gran campaña del elenco dorado.

Previa.

Sporting Cristal viajó a la ciudad imperial con la maleta llena de ilusiones. Los 'rimenses' mostraron un buen nivel en la ida de los playoffs ante Cusco, pero solo lograron sacar ventaja de un gol.

Por ello, este domingo saldrán con todo su arsenal para asegurar su cupo en la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El DT Paulo Autuori no se guardará nada y pondrá a sus mejores elementos desde el vamos.

Sin embargo, al frente tendrá a un Cusco FC que por poco y se lleva un valioso empate del Nacional en los minutos finales tras una falla de Jesús Pretell en salida. Los 'cusqueños' esperan darle vuelta a la historia en los 90 minutos restantes.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC por los playoffs de la Liga 1 2025?

'Rimenses' y 'cusqueños' se enfrentarán este domingo 14 de diciembre desde las 6:00 p.m. en el Estadio Garcilaso de la Vega que lucirá un lleno total. Pasan las horas y quedan pocas entradas, por lo que habrá un marco espectacular.

Cristal se juega su pase a la fase de grupos de la Libertadores 2026 esta tarde

¿Cómo ver el Sporting Cristal vs. Cusco FC por los playoffs de la Liga 1 2025?

El partido que definirá qué club peruano, además del actual campeón Universitario, jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, será transmitido en exclusiva por Liga 1 Max, canal oficial del torneo nacional.

¿Qué resultado necesita Sporting Cristal para ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026?

Los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori sacaron ventaja en la ida al imponerse por 1-0. En la vuelta de este domingo si ganan, se quedarán con el boleto. En caso de empatar, los 'bajopontinos' se clasificarían para el torneo de clubes más importante de Sudamérica en donde la final de este año se llevó a cabo en Lima y tuvo como campeón al Flamengo.

Si Sporting Cristal cae por un gol de diferencia, ambos equipos se irán a la definición por penales. En caso Cusco FC cante victoria por dos o más goles, será el cuadro que se quede con el cupo de Perú 2 en este 2025.

En resumen, los 'rimenses' estarán cara a cara con Cusco FC este domingo 14 de diciembre desde las 18 horas en el Estadio Garcilaso de la Vega. Ambos conjuntos saldrán con todo con el único objetivo de clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.