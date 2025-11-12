Perú vs Rusia EN VIVO: hora y alineaciones para el partido amistoso internacional

La selección peruana se prepara para un nuevo desafío internacional este miércoles 12 de noviembre. Bajo la dirección técnica de Manuel Barreto, la 'Bicolor' se medirá ante Rusia en el Gazprom Arena de San Petersburgo. El encuentro no solo permitirá probar nuevas variantes del equipo, sino que también otorgará puntos para la clasificación FIFA mensual.

¿Cómo llega Perú para el partido contra Rusia?

La delegación peruana enfrentó varios contratiempos durante su llegada a Rusia, pero finalmente pudo entrenar en San Petersburgo. A pesar de rumores de aplazamiento, el partido se disputará en la fecha y hora establecida, lo que genera expectativa entre los hinchas y prensa local.

El equipo dirigido por Barreto mantendrá como base el plantel que jugó ante Chile en octubre, incluyendo a Pedro Gallese en el arco. Además, se espera la participación de Fabio Gruber, defensor del Nuremberg, como uno de los protagonistas en la defensa.

La selección peruana compartió en sus redes sociales la lista de convocados para el duelo frente a Rusia, reforzando el mensaje de compromiso y esfuerzo: "¡Nuevo reto internacional con pasión!"

¿Cómo llega Rusia para el partido contra Perú?

Por su parte, el conjunto ruso atraviesa un periodo restringido a partidos amistosos debido a la prohibición de la FIFA para participar en competiciones oficiales desde 2022, por la Guerra con Ucrania. Aun así, el equipo europeo mantiene un invicto de 17 encuentros, y en su último amistoso goleó 3-0 a Bolivia. La intención de Rusia será extender su racha positiva ante su público y poner a prueba a la defensa peruana.

РОССИЯ — ПЕРУ: ДЕЙСТВИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ 🇷🇺🤝🇵🇪



Спустя два года играем в культурной столице 🎭



Ждём вашу поддержку в BetBoom матче сборной на «Газпром Арене» в 20:00 мск ❤️ pic.twitter.com/9k0S47OYQ3 — Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2025

¿A qué hora y donde ver el partido?

El partido Perú vs Rusia se transmitirá por América TV y ATV en señal abierta, mientras que Movistar Deportes llevará la cobertura por cable a todo el país. El Gazprom Arena, con capacidad para 68.000 espectadores, albergará el encuentro que comenzará a las 12:00 p. m. hora peruana.

Posibles alineaciones

La Selección Peruana confirmó la alineación a través de su cuenta de redes sociales: Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Martín Távara, Erick Noriega, Jairo Concha; César Inga, Maxloren Castro y Adrián Ugarriza.

Por su parte, Rusia hizo lo propio y comparitó su once titular: Matvey Safonov; Ilya Vakhania, Viktor Melekhin, Maksim Osipenko, Yuriy Gorshkov; Nail Umyarov, Danil Prutsev, Aleksey Batrakov; Alexei Miranchuk, Aleksandr Golovin y Ivan Sergeev. DT: Valeri Karpin.

Головин - капитан, Сафонов - в воротах, Батраков - в центре поля 💪



Стартовый состав на игру #РоссияПеру 🇷🇺🇵🇪 pic.twitter.com/daXjeDBkSF — Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2025

La selección peruana buscará aprovechar este amistoso para fortalecer su cohesión táctica y ganar confianza de cara a futuros compromisos internacionales, mientras que Rusia intentará prolongar su invicto y demostrar que, pese a las restricciones, mantiene un nivel competitivo ante cualquier rival.