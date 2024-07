'América Hoy': Reportero del programa pide que no filtren sus 'packs' tras ser víctima de robo: "Tenía contenido privado"

El programa magazine 'América Hoy' experimentó un inesperado momento cuando los conductores notaron una actitud inusual en Oswaldo Artega, su principal reportero, durante una transmisión en vivo en la que promocionaba el Cirque Du Soleil con la temática de Lionel Messi.

Y es que el periodista se mostró un tanto diferente, según la apreciación de los conductores del magazine. En ese sentido, sorprendió a los presentes en el set con su fuerte revelación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La conductora de América Hoy, Janet Barboza, le preguntó a su principal reportero, Oswaldo Arteaga, sobre su aparente desánimo durante su transmisión en vivo. En ese sentido, el periodista, visiblemente incómodo, reveló que había sufrido el robo de su teléfono recientemente.

Ante ello, los conductores del programa pidieron al reportero más detalles al respecto, ya que desconocían esta información. Por tal motivo, Arteaga los dejó sorprendidos con lo que diría durante el enlace en vivo con América Hoy.

Estas declaraciones del reportero Oswaldo Arteaga tomaron por sorpresa al equipo de América Hoy, pues la más grande preocupación del periodista era el contenido privado que tenía en su celular, el cual había sido robado.

Dejando de lado el caso del reportero que perdió su celular con contenido privado, el programa América Hoy viene siendo duramente criticado por presuntamente difundir información falsa. Y es que recientemente, la influencer Lis Padilla acusó al programa magazine de difundir información errónea sobre ella.

Resulta que América Hoy había mostrado un informe en donde afirmaba que la tiktoker se había comprado su propia casa gracias a la creación de contenido en redes sociales. Sin embargo, dicha información fue desmentida por la propia Lis Padilla, ya que muchos medios de comunicación tomaron este informe como cierto.

"No sé cómo un medio de comunicación agarra una cosa y se inventan cosas sobre mí, algo que no es cierto. Ya estoy muy inquieta, esto no me está gustando. Un programa agarró y empezó a hablar que gracias al tutorial que hice me compré mi casa, mi mansión, que estoy ganando mucho dinero. Eso no es cierto", comentó asegurando que Tiktok no le paga por las millones de reproducciones que logra con su contenido.