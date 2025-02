¡Atenta Alejandra! Macarena Vélez recuerda los planes formar una familia y casarse con Said Palao

Como se recuerda, Macarena Vélez tuvo una relación sentimental con el chico reality Said Palao durante cuatro años, donde se lucieron muy enamorados. Durante una entrevista, fue consultada si habría tenido planes de casarse con la actual pareja de Alejandra Baigorria y afirmó que sí.

Macarena recuerda los planes con Said

Aún después de haber terminado su relación con Said Palao en 2019, la influencer Macarena Vélez siempre es consultada sobre la vida amorosa de su expareja. Ya que el chico reality está a punto de casarse en dos meses aproximadamente con Alejandra Baigorria, los reporteros de 'América Hoy' no dudaron en consultarle a la joven si también tuvo planes de boda con su ex.

"En algún momento de la relación que tuviste en su momento con Said, ustedes también planearon, digamos ¿En casarse, en formar una familia?", pregunta la reportera y Macarena responde: "O sea, creo que como todas las relaciones que he tenido, siempre se habla de muchas cosas ¿No? Pero es la ilusión del momento, de cuando estás con alguien y pasa. Te pones a conversar obviamente de todo y te creas como ilusiones de muchas cosas"

La joven deportista comenta que efectivamente si lo conversaron, ya que tuvieron cuatro juntos como pareja y que en su juventud, estaban ilusionados por su futuro juntos. De igual manera, confirmó tras ser preguntaba nuevamente.

"¿Sí hubo esa conversación?", pregunta la entrevistadora para confirmar y ella dice: "Es normal tener planes así, pero, obviamente, igual éramos mucho más jóvenes".

¿Quiere casarse en el futuro?

Aunque comenta que sí tuvo planes de tener un futuro con Said Palao, la joven Macarena Vélez deja en claro que actualmente no piensa en casarse pronto y que quiere vivir su estabilidad y tranquilidad, ya que lleva más de dos años soltera y conociendo personas.

"¿No te quita el sueño, digamos, llegar al altar?", le preguntaron y respondió: "Mira, o sea, antes cuando era más chica, como que medio que yo, sí tenía la ilusión, pero bueno uno nunca sabe, la verdad. Mira, que sea lo que tenga que ser. Hoy por hoy, lo que más quiero, o sea, es mi tranquilidad, mi paz, mi estabilidad, o sea, una relación sana y bonita, eso".

Finalmente, la joven Macarena Vélez responde con sinceridad cada pregunta de los reporteros y aunque tuvo planes sobre el futuro con Said Palao para una boda y formar una familia, actualmente no le quita el sueño. Afirma disfrutar de su soltería y su tranquilidad.