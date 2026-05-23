Cachay desmiente a su agresor tras supuesto arreglo: "En ningún momento le dije 'te perdono'"

Cachay volvió a pronunciarse tras la fuerte agresión que sufrió durante una presentación en Olmos, Lambayeque. El cómico ambulante salió al frente, junto a su abogado, para negar tajantemente que haya perdonado a Julio Falla, el hombre que lo empujó en pleno show y le causó serias lesiones.

Cachay niega haber perdonado a su agresor

A través de un video, Cachay hizo su descargo público y explicó que no existe ningún acuerdo personal con el sujeto que lo atacó. El comediante aseguró que el hombre nunca lo llamó, ni recibió de su parte una palabra de perdón.

El humorista decidió aclarar la situación luego de que su agresor asegurara en redes sociales que ambos habían conversado, que seguían siendo amigos y que todo ya estaba arreglado. Sin embargo, Cachay fue claro al decir que esa versión no es cierta.

"Estoy haciendo este video para hacer mi descargo acerca de un contenido que ha hecho el agresor de mi persona, en donde se manifiesta que somos amigos, que él se ha comunicado conmigo, que me ha llamado y lo he perdonado. Es totalmente mentira", arrancó diciendo.

El cómico también aclaró el tema de los 5 mil soles que recibió en su cuenta. Según explicó, ese dinero no fue parte de una negociación privada, sino un adelanto de la reparación civil por los daños que sufrió tras la agresión.

"En ningún momento me ha llamado, en ningún momento le he dicho: 'te perdono' y en ningún momento hemos arreglado (...) Todo es totalmente falso", añadió.

Cachay remarcó que tiene pruebas para respaldar su versión. Según contó, existe un documento firmado frente a la Policía, donde se deja claro bajo qué condiciones se realizó el depósito del dinero.

"Él sale a hacer la transacción de dinero que me deposita a mi cuenta de 5 mil soles y salió de manera prepotente (...) él me depositó a cambio de la reparación civil como un adelanto", remarcó.

El cómico asegura que se salvó de morir

Cachay también contó que la agresión le ha generado problemas de salud y laborales. El humorista señaló que tuvo que suspender varios shows esta semana, lo que también afecta sus ingresos.

"Yo tengo que trabajar, he suspendido tres shows esta semana y tengo que ver cómo me recurséo. Me he salvado de la muerte", sentenció.

Por su parte, el abogado del artista aclaró que las lesiones no son simples golpes, como habría dicho el agresor. Según el informe médico legal, Cachay presenta daños importantes y necesita varias semanas para recuperarse.

"Presenta lesiones traumáticas de origen contuso y requiere atención facultativa de cinco días e incapacidad médico-legal de 45 días, salvo complicaciones. No existen lesiones leves o solo golpes", indicó.

Como se recuerda, Julio Falla escribió en redes sociales que Cachay lo había perdonado y que seguían siendo amigos. También afirmó que el cómico no necesitaba operación, solo descanso y tratamiento para el dolor.

En conclusión, Cachay desmintió a su agresor y negó que lo haya perdonado o que exista algún arreglo personal entre ambos. El cómico aclaró que los S/5 mil depositados fueron un adelanto de la reparación civil y no parte de una negociación privada. Además, junto a su abogado, remarcó que sus lesiones son serias y que seguirá con el proceso para que la agresión no quede impune.