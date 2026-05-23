Carolina Braedt se casó por civil con Javier Millership y sorprendió con detalles de su boda: "Fue hermoso"

Carolina Braedt vive uno de los momentos más felices de su vida. La influencer peruana se casó por civil con el empresario Javier Millership en una ceremonia privada, elegante y llena de detalles especiales que compartió con sus seguidores en redes sociales. Entre lo que más llamó la atención estuvieron su vestido de novia, sus zapatos bordados y su torta.

Carolina Braedt muestra detalles de su boda civil con Javier Millership

Carolina Braedt sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya se convirtió en esposa de Javier Millership. La influencer compartió algunos videos de su preparación, donde se le ve acompañada de maquilladores, estilistas y personas cercanas antes de dar el "sí".

"Dije que sí. ¿Están listas para el recap del día más hermoso del mundo?", escribió Carolina en sus historias de Instagram.

La ceremonia fue privada, pero bastante cuidada. La también empresaria apostó por una celebración elegante, con una estética muy romántica y detalles pensados para que todo combine. Su vestido fue uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Carolina eligió un vestido de tres piezas para este día tan especial. Además, contó que sus zapatos fueron bordados con la misma tela de su traje, un detalle que encantó a sus seguidores.

"Mis zapatos bordados con la tela de mi vestido. Los amo... estuve comodísima toda la noche", escribió la influencer.

@ameg_pe 23.05.26 | Carolina Braedt se casó con Javier Millership y sorprendió con detalles de su boda civil. Fuente: Instagram de Carolina Braedt ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la torta de matrimonio. Carolina mostró que el diseño también tenía acabados inspirados en la tela de su vestido, manteniendo una misma línea visual en toda la celebración.

Carolina Braedt también adelantó que todavía tiene mucho contenido por compartir de su boda civil. La influencer prometió publicar más fotos, videos y hasta un vlog completo para mostrar cómo vivió este día tan importante.

"Tengo demasiado que subirles bebés, todo fue hermoso. Les hice vlog de mi día y mil cosas más. Ténganme paciencia. Las amo", añadió.

Su vida amorosa y algo mediática

Como se recuerda, Carolina se comprometió con Javier Millership en septiembre de 2025 durante un viaje al Reino Unido. En aquella ocasión, la influencer mostró emocionada su anillo de compromiso y compartió parte de la romántica pedida de mano.

Este matrimonio llega después de etapas sentimentales muy comentadas en la vida de Carolina. La influencer estuvo casada con Bruno Vega y, luego de su separación, mantuvo una relación con el francés Anders Partouche. Ahora, decidió volver a apostar por el amor junto a Javier Millership.

En conclusión, Carolina Braedt se casó por civil con el empresario Javier Millership, marcando un nuevo comienzo en su vida personal. La influencer se mostró feliz, emocionada y agradecida por vivir una celebración íntima, pero llena de detalles. Ahora, sus seguidores esperan ver más momentos de este día que ella misma calificó como uno de los más hermosos de su vida.