Cinthya Guerrero revela que un conocido futbolista la invitó a salir: "Por vivo pagó más de la cuenta"

Cinthya Guerrero se convirtió en el nuevo jale de JB en ATV hace unos meses y, desde entonces, su popularidad ha crecido enormemente. Tanto así, que confesó que varios futbolistas le escriben por redes sociales, e incluso uno de ellos la invitó a salir, aunque las cosas no sucedieron como él esperaba.

La amiga de Gabriela Serpa se sinceró en una entrevista íntima, donde reveló que varios sugar daddies le han ofrecido dinero para salir con ellos e incluso han querido comprar sus óvulos para congelarlos y usarlos en el futuro.

Sin embargo, Cinthya tiene otros planes de vida y no quiere involucrarse sentimentalmente con cualquier persona, motivo por el cual ha rechazado a muchos hombres en los últimos meses, incluyendo a varios futbolistas del medio.

La modelo comentó que los peloteros le "escriben a cada rato" y hasta reveló que en alguna oportunidad uno de ellos la contrató como entrenadora, ya que necesitaba ponerse en forma porque había subido de peso. Sin embargo, tras la primera cita de trabajo, mostró sus verdaderas intenciones y ella tuvo que rechazarlo.