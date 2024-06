¡Dejaron el pasada atrás! Rosa Fuentes fue captada saliendo a cenar junto a Paolo Hurtado

Las cámaras de 'Magaly TV La Firme' captaron a Paolo Hurtado y su todavía esposa, Rosa Fuentes, cenando juntos en un restaurante de Miraflores el viernes 31 de mayo.

Estaban acompañados por sus hijos pequeños, lo que generó interés en los medios y el público, sugiriendo que el futbolista podría haber reconstruido su relación familiar después de una aventura extramatrimonial con Jossmery Toledo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En la emisión del lunes 3 de junio en el programa de Magaly Medina se presentaron imágenes de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes saliendo de un elegante restaurante, donde disfrutaron de una comida japonesa variada. Rosa Fuentes, la ex pareja de Hurtado, fue la primera en subir a la camioneta, seguida por sus hijos pequeños.

'Magaly TV La Firme' continuó siguiendo de cerca a la pareja objeto de rumores, capturando su llegada a una casa en Miraflores. El programa mostró al deportista bajando del automóvil, pero no regresando a su departamento de soltero. Esto sugiere que el actual jugador del Carlos A. Mannucci de Trujillo pasó la noche con su ex esposa y sus tres hijos.

Al parecer, Rosa Fuentes habría optado por perdonar a Hurtado después de que él la engañara con la exchica reality Jossmery Toledo. El escándalo de la infidelidad había generado conmoción en la opinión pública y había puesto en peligro su matrimonio de 10 años. No obstante, todo sugiere que la pareja ha logrado superar la crisis y está comprometida en salvar su relación, dejando atrás el revuelo de la controversia.

En otro momento, tras inaugurar su propio salón de belleza, Rosa Fuentes compartió que se siente emocionalmente más estable gracias a las terapias psicológicas que ha estado recibiendo desde la infidelidad de Paolo Hurtado. Estas terapias le han proporcionado una nueva perspectiva de la vida, tanto así que está considerando perdonar al futbolista.

"(¿Ya lo perdonaste?) Estoy en proceso. Si uno no lo hace, no puedes avanzar, pero es un proceso, no sé en cuánto tiempo (sucederá), no hay un límite. Pero yo continúo con mis terapias y sigo adelante, el tiempo lo dirá... El mejor consejo que puedo dar a las personas que pasen por esta situación como la mía, es que definitivamente no seré la primera ni la última, siempre es buena la terapia psicológica, ayuda muchísimo", mencionó.