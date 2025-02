¿En crisis? Edison Flores responde a rumores de infidelidad a Ana Siucho: "Siempre toca altas y bajas"

El futbolista Edison 'Orejas' Flores ha vuelto a llamar la atención del público, pero esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por su relación con Ana Siucho. Después de que se viralizaran imágenes suyas paseando en un yate sin su esposa, los rumores sobre una posible crisis en su matrimonio comenzaron a sonar con fuerza.

Además, hace algunos meses se habló de que el jugador habría puesto los ojos en una joven venezolana, aunque él mismo se encargó de negar dicha versión. A pesar de todas estas especulaciones, 'Orejas' reapareció en un evento social y no pudo evitar ser consultado sobre su vida sentimental.

Durante su participación en la campaña "Aliados por un sueño, dona plaquetas y únete a la lucha", organizada en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el futbolista Edison Flores fue interceptado por las cámaras de "América Hoy", donde le preguntaron directamente sobre su relación con Ana Siucho.

"Edison, mañana es 14 de febrero, ¿qué planes tienes?", le consultó la reportera. Para sorpresa de todos, el deportista respondió: "No, todavía aún no sé", mostrando dudas sobre la fecha especial. La periodista insistió: "Pero va a haber un regalito para Ana, ¿verdad?". En ese momento, Edison lanzó una respuesta que no pasó desapercibida: "Espera, espera, sí... Tengo que pensarlo".