Ex de Randol Pastor lo tilda de irresponsable tras embarazo de Greissy: "¿Cuándo vas a trabajar por tu hija?"

El anuncio del embarazo de Greissy Ortega y Randol Pastor ha desatado una nueva polémica en la farándula. La pareja, que lleva solo seis meses de relación, sorprendió al revelar que esperan su primer hijo juntos. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por Alisson Saldaña, expareja de Randol y madre de su hija, quien lo acusó de no cumplir con la pensión alimenticia.

Madre de la hija de Randol Pastor lo acusa de mal padre

Alisson Saldaña no se guardó nada y criticó a Randol Pastor por celebrar su nueva paternidad cuando, según ella, no cumple con sus otras responsabilidades.

"Él está bien feliz cantando victoriosamente que va a ser padre por tercera vez, cuando no se hace cargo de ninguno de los dos", dijo en una entrevista para "Magaly TV La Firme".

Además, dejó en claro que si bien el cantante visita a su hija, en el aspecto económico ha sido completamente irresponsable.

"Él ha estado cumpliendo en ver a la bebé, pero si hablamos del tema monetario, hasta el día de hoy no se ha dignado a pagar o intentar ponerse en línea con respecto al juicio que tenemos", aseguró indignada.

Alisson no ocultó su molestia al ver que su expareja celebra públicamente la llegada de un nuevo bebé mientras ella sigue luchando para que cumpla con su hija.

"No le da ni un sol. Me parece totalmente irresponsable de su parte que salga a jactarse. He visto que ha dicho que ahora va a trabajar diez veces más. ¿Y cuándo va a trabajar diez veces más por su hija?", cuestionó.

Magaly Medina destruye a Randol Pastor

La noticia del embarazo de Greissy Ortega también llegó a oídos de Magaly Medina, quien no dudó en lanzar su clásico comentario sin filtro.

La conductora cuestionó el futuro laboral de Randol Pastor, ya que, según ella, su carrera como cantante y modelo no le garantiza estabilidad económica.

"No te he visto trabajando, solo modelando calzoncillos en Gamarra", dijo con ironía. Pero Magaly no solo criticó su trabajo, sino que también le recordó que no se necesita un juez para saber que debe cumplir con su hija. "No tienes que esperar a que un juez de familia te diga lo que tienes que pasar a tu hija", sentenció la 'Urraca'.

Randol Pastor se pronunció sobre las acusaciones de su expareja en su contra en vivo. El escándalo ha puesto en la mira su rol como padre y su relación con Greissy Ortega, quien ahora es señalada por formar una nueva familia con alguien que, según su expareja, no cumple con sus deberes.

"Todo se va a ver legalmente porque te gusta exponer a mi hija a esto. Cuando vaya al colegio le hagan bullying. Piensa en ella, no pienses en ti. Parece que es algo personal. Tú sabes que esto se va ver legalmente, va a tener que salir en algún momento. No sé por qué haces eso... Yo le pasaba solo que ella quería más... Yo no te voy a responder Alisson mi hija está a un costado y se merece un respeto", afirmó Randol.

Mientras tanto, Alisson Saldaña sigue exigiendo justicia para su hija, esperando que la denuncia por pensión alimenticia tenga un resultado favorable. ¿Randol dará la cara o seguirá en silencio?