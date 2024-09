Juliana Oxenford rompe su silencio tras presunta crisis matrimonial con su esposo Milovan Radovic: ¿Qué dijo?

Milovan Radovic y Juliana Oxenford se habían convertido en uno de los matrimonios más sólidos de los últimos años. Sin embargo, la noche de ayer se reveló que tendrían una fuerte crisis matrimonial que habría obligado al publicista a abandonar el departamento que compartía con la madre de sus hijos. En ese sentido, Juliana se pronunció al respecto.

Después que el programa 'Magaly TV, la firme' reciba alertas de una presunta mudanza en la casa de la expresentadora de ATV, el equipo periodístico de la urraca fue directamente con Juliana para preguntarle sobre un presunto divorcio y el motivo por el que su esposo habría abandonado el departamento. La rubia fue tajante en su respuesta.

"(Sobre la mudanza y separación) ¡Ay, por Dios! No sé qué están ahí hablando, especulando. Son cosas en todo caso de mi casa, de que, si hay acá mudanza o no, no voy a hablar de esas cosas. (¿Todo bien con tu esposo?) Cuídate, cuídate mucho, besos, chau chau", expresó Juliana de forma fugaz.