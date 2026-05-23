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Koky Belaúnde aclara rumores sobre su vida privada tras revelar que tiene esposa: "No los puedo engañar"

Koky Belaúnde impactó al revelar que tiene esposa, hijas y hasta nietas. El estilista explicó que sus looks llamativos no definen por completo quién es.

Koky Belaúnde sorprende al revelar que tiene esposa, hijas y nietas.
Koky Belaúnde sorprende al revelar que tiene esposa, hijas y nietas. (Composición Karibeña)
23/05/2026

Koky Belaúnde sorprendió a más de uno al revelar detalles poco conocidos de su vida privada. El popular estilista, recordado por su frase "te lo digo con el taco", habló con Magaly Medina y contó que tiene esposa, dos hijas y hasta nietas gemelas.

Durante años, Koky se mostró en televisión como un personaje llamativo, con copete, maquillaje, lentes grandes y mucho estilo. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una historia familiar que muy pocos conocían.

Koky Belaúnde revela que tiene esposa e hijas

En conversación con Magaly Medina, Koky Belaúnde dejó en shock a la conductora al contar que sigue viviendo con su esposa. La popular "Urraca" le preguntó directamente si se había divorciado o si todavía compartía la misma casa con ella.

"(Cuando ya eras el personaje polémico que has sido, en el colegio, ¿las chicas no las molestaban?) No, no, no, no, para qué, no tenía por qué. (Ya, pero ¿te divorciaste?) No, no me he divorciado todavía, no me he mudado. (¿Pero ustedes están separados o viven juntos con tu esposa?) Vivimos una relación tan bonita, tan bonita. (Ah, o sea que vives con tu esposa) Claro, claro", confirmó.

El maquillador también dejó claro que, antes que cualquier personaje de televisión, él se considera un hombre de familia. Koky contó que tiene dos hijas y que siempre decidió mantenerlas lejos de las cámaras para protegerlas de los comentarios.

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"Yo soy un padre de familia, pues, ¿no? (¿Cuántos hijos tienes? ¿Dos?) Sí. Ahora soy abuelo", expresó con naturalidad.

Además, reveló que hoy disfruta mucho su etapa como abuelo. El estilista contó que tiene dos nietas gemelas, Ana y Rafaela, a quienes cuida con mucho cariño. Según explicó, no las expone públicamente porque quiere cuidar su tranquilidad.

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"De mi Ana y mi Rafaela, imagínate. No las he expuesto porque sé que ellas no están preparadas y es mi forma de autoprotección para ellas, ¿no?", confesó.

Koky también contó que una de sus hijas vive en Estados Unidos, mientras que la otra está en Perú junto a sus pequeñas. Incluso, reveló que sus nietas viven con él, algo que lo llena de felicidad.

Aclara rumores sobre su orientación sexual

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina le preguntó a Koky Belaúnde por los comentarios que durante años han existido sobre su orientación sexual. El estilista respondió con calma y aseguró que respeta lo que la gente pueda pensar.

"Soy respetuoso de mi hogar (...) Que piensen lo que quieran, tienen todo el derecho a pensar. Yo también de la gente pienso un montón de cosas, pero la gente de mi entorno sabe quién soy, no los puedo engañar", sostuvo.

Con esa frase, Koky dejó claro que no siente la necesidad de dar explicaciones a todos. Según dijo, las personas que realmente lo conocen saben quién es y cómo vive su vida. El estilista también explicó que su imagen en televisión es parte de un personaje. Sus looks extravagantes, sus pelucas y su maquillaje forman parte del show, pero no definen por completo su vida personal.

"Una cosa es que yo venga acá con el copete arreglado, retocado, porque yo conozco el negocio de la pantalla, es un personaje", explicó entre risas.

En conclusión, Koky Belaúnde sorprendió al mostrar una faceta mucho más íntima y familiar al revelar que tiene esposa, dos hijas y nietas gemelas. El estilista aclaró que siempre prefirió mantener a su familia lejos de la exposición pública para protegerla de los comentarios. Además, dejó claro que su imagen extravagante en televisión es parte de un personaje, pero detrás de él hay un padre y abuelo.

Temas relacionados Esposa hijas karibeña Koky Belaunde nietas Vida privada

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