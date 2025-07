Melissa Paredes habría mandado indirecta a Ale Venturo con TikTok junto a su hija: "Bebita de mamá"

En las últimas semanas, Melissa Paredes y Ale Venturo se habrían estado enviado indirectas a través de las redes por un polémico problema por la hija mayor de Rodrigo Cuba. Ahora, la actriz compartió un video como un posible nuevo mensaje a la actual pareja del 'Gato'.

A través de su cuenta de TikTok, Melissa Paredes decidió realizar un trend de TikTok de madre e hija. En el video se puede ver cómo le pregunta a su pequeña si quisiera tener otra madre y ella responde de manera negativa moviendo la cabeza de un lado a otro, para finalmente abrazar a la actriz en un tierno momento.

Si bien no se menciona a Ale Venturo, varios usuarios creen que se trataría de una indirecta de la actriz para la empresaria ya que habrían tenido problemas por aparentemente diferentes tipos de crianza con sus hijas y más que ahora, es la pareja de Rodrigo Cuba. Por ello, Melissa Paredes decidió responder a los comentarios.

"Son preguntas que no debes hacer porque suena como una Indirecta bien directa. Solo vive tranquila haciendo TikTok donde disfrutes con tu nena", escribe una usuaria y la artista responde: "Ustedes todo lo ven indirecta, no creo que Kimberly Loaiza y más influencer anden con indirectas, vaya a ver el trend y deje de estar pensando en indirectas que yo no tengo, no se confunda! Aquí no van ese tipo de comentarios!"