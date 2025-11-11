RADIO KARIBEÑA EN VIVO
"NO SOY CELOSA": Onelia Molina defiende su relación y asegura que Mario Irivarren la tiene "muy segura" ante rumores con Laura Spoya

Dado la gran cantidad de rumores en torno a su relación la popular chica reality de Esto es Guerra, Onelia Molina, rompió su silencio.

Onelia Martinez se siente segura junto a Mario Irivarren
11/11/2025

La arequipeña ha decidido zanjar el asunto con un mensaje de total confianza. Onelia se pronunció sobre las especulaciones de cercanía entre su pareja y la ex Miss Perú, asegurando con firmeza que  no es celosa y que las bromas en el podcast no la incomodan. La chica reality enfatizó que su estabilidad se basa en la seguridad que le da Irivarren: "Vivo con un hombre que me tiene muy segura".

La relación entre Mario Irivarren y Laura Spoya como conductores del popular podcast "Good Time" siempre estuvo bajo la lupa por la gran química que proyectan. Ante los constantes rumores y la vinculación que los medios hacían de una supuesta relación entre ellos, la pareja de Mario, Onelia Molina, decidió romper el silencio para demostrar que su noviazgo está blindado por la confianza. La integrante de Esto es Guerra se mostró tranquila y minimizó el revuelo mediático.

Tranquilidad Absoluta y Cero Celos

Onelia Molina fue consultada sobre las constantes bromas y coqueteos que su pareja, Mario Irivarren, tiene con Laura Spoya en el podcast. Sin embargo, la arequipeña dejó claro que las especulaciones no la afectan en lo más mínimo.

 "No para nada, yo he vivido de cerca su relación, a mí no me molesta, no soy celosa". Aseguró, Onelia Molina.

Blindada por la Seguridad de Mario Irivarren

La clave de la tranquilidad de Onelia radica en la estabilidad que le brinda Mario Irivarren. La modelo reveló que no necesita prestar atención a los rumores de terceros, ya que la realidad de su relación es otra. 

"Hay comentarios, pero yo vivo día a día con él y vivo con un hombre que me tiene muy segura", afirmó la chica reality, dejando entrever que la base de su vínculo es la confianza mutua y que las interacciones de Mario con Laura son puramente profesionales.

El Contexto: Rumores y la Química en 'Good Time'

Cabe recordar que Mario Irivarren y Laura Spoya son amigos desde hace más de una década y, al compartir la conducción del podcast, han bromeado en varias ocasiones con la idea de un romance, aunque ambos han negado que exista algo más. Esta química ha alimentado constantemente los rumores, especialmente desde que ambos se encontraron solteros tras sus respectivas rupturas (Mario con Onelia y Laura con Brian Rullan, aunque posteriormente Mario y Onelia retomaron su relación).

Onelia se muestra segura con su relación.
Manejando las Críticas con Madurez

A pesar de las especulaciones, Onelia Molina enfatizó la importancia del diálogo y la madurez en su relación con el ex chico reality. Onelia demuestra que las bromas en el ámbito laboral no tienen el poder de desestabilizar la confianza que existe en su noviazgo con Irivarren.

En conclusión, Onelia Molina pone fin a las especulaciones de celos y rivalidad con Laura Spoya. De esta forma, la arequipeña reafirma que la solidez de su relación se mantiene firme gracias a la seguridad y el respeto que Mario Irivarren le brinda día a día.

