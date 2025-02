Patricio Parodi revela que tomó la 'pastilla azul' pero terminó viviendo una terrible experiencia: "Nunca más"

El exchico reality Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores al contar una anécdota personal durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick. El creador de contenido habló abiertamente sobre su experiencia con la famosa pastilla azul, utilizada para potenciar el rendimiento sexual. Su revelación generó una ola de comentarios.

¿Qué le pasó a Patricio Parodi?

Parodi explicó que tomó la decisión de probarla tras recibir recomendaciones de amigos. Sin embargo, para evitar efectos inesperados, le aconsejaron empezar con la mitad de la dosis. Confiado en que sería una experiencia controlada, siguió el consejo y esperó los resultados sin imaginar lo que ocurriría. La situación pronto se salió de control.

"La experiencia terminó asustándome", confesó el influencer, generando sorpresa en sus seguidores. "Nunca había estado tan arriba, nunca, nunca, nunca. Primero se cansó mi físico antes que se canse mi amigo, imagínate", relató con humor, haciendo referencia a los efectos que tuvo en su organismo. La intensidad lo tomó completamente desprevenido.

El exguerrero reveló que el impacto fue tan fuerte que decidió no volver a consumirla. "Dije: 'A ver, voy a probar'. Me dijeron que tomara la mitad para ver qué pasaba, pero fue demasiado. Imagínate que hubiese sido una completa", comentó entre risas, dejando claro que la experiencia no fue lo que esperaba.

¿Luciana le fue infiel a Patricio?

Durante el programa de 'Todo se filtra' tuvieron las declaraciones de Patricio Parodi sobre lo que dijo Piero Arenas en una transmisión en vivo con él. En aquel momento, su amigo bromeó con que la expareja del chico reality, Luciana Fuster, le habría sido infiel desatando muchos comentarios más fuertes con los rumores anteriores.

Ante ello, el mismo 'Pato' dijo que su amigo solo hizo una broma que no debió hacerlo. Incluso, comenta que Piero Arenas ya pidió disculpas sobre sus palabras ya que habrían dañado la imagen de la modelo peruana.

"Yo creo que él ya pidió perdón, yo estaba hablando de un tema, él hizo su broma de siempre y metió nombres que no tiene que mencionar. Sé generó una situación incómoda alguna parte", expresó.

Desde entonces, Parodi Parodi descartó por completo el uso de la pastilla azul. Su historia se volvió viral en redes sociales, donde muchos de sus seguidores compartieron sus opiniones y bromearon sobre la anécdota. A pesar del susto, el influencer sigue enfocado en su carrera como streamer y en la creación de contenido digital.