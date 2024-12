¿Ruge en México? Tigresa del Oriente revela propuestas de importantes canales en tierras charras

La Tigresa del Oriente, una de las artistas más queridas y polémicas del Perú, está viviendo un gran momento en México. En su reciente visita al programa "Sale El Sol", la cantante peruana reveló emocionada las propuestas que ha recibido de importantes canales de televisión mexicanos. No solo está triunfando en el ámbito musical, sino que también está siendo muy solicitada por la televisión azteca.

En su aparición en el programa "Sale El Sol", La Tigresa del Oriente agradeció a su público mexicano, dejando en claro lo agradecida que está por la oportunidad de cantar en ese país.

"Gracias México por traerme y recibirme" , expresó La Tigresa del Oriente, quien además presentó su nuevo tema Indigente . La artista destacó lo rápido que su música ha logrado llegar fuera de Latinoamérica. "He estado en Alemania, en Madrid... Es nuevo el tema. Es poco tiempo que lo estoy interpretando, pero en poco tiempo, logré salir de nuestro continente latinoamericano y me he ido a otro lado del mundo" , explicó con una gran sonrisa.

Una de las canciones que marcó un antes y un después en su carrera fue "Nuevo amanecer", su primer éxito mundial. Gracias a esta canción, La Tigresa del Oriente consiguió seguidores en muchos rincones del planeta, aunque no ha estado exenta de críticas.

La artista comentó sobre cómo manejó las críticas y cómo se siente respecto a sus seguidores: "Si mis detractores pesan más, me voy a un costado. Pero si mis detractores quedan lejos, abajo, yo voy a continuar", dijo con mucha determinación. "Y he continuado y continuado y bueno, cuando me di cuenta ya me habían hecho la reina de YouTube", añadió, orgullosa de su éxito digital.