Samahara Lobatón se reencuentra con Youna y desatan rumores tras apasionado beso: ¿Volverán a intentarlo?

Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos y protagonizó un emotivo encuentro con Youna con beso incluido durante una transmisión lo que reavivó los rumores de una reconciliación.

06/03/2026

El reciente viaje de Samahara Lobatón a Estados Unidos volvió a colocar su vida personal en el centro de la conversación digital. La influencer decidió trasladarse sola al país norteamericano para reencontrarse con su expareja, Youna. Ambos protagonizaron un emotivo reencuentro que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Samahara se reencuentra con Youna

El retorno de Samahara Lobatón a territorio estadounidense generó gran revuelo entre sus seguidores. La influencer publicó un video en TikTok que mostraba su llegada al aeropuerto, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañaba las imágenes. En el clip se podía leer la frase: 

"Pov: estuvo fuerte el coqueteo con mi ex", una línea que muchos interpretaron como una clara referencia a su relación con Youna.

El mensaje bastó para que las especulaciones sobre una posible reconciliación comenzaran a circular rápidamente en redes sociales. Los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios que reflejaban sorpresa, entusiasmo e incluso identificación con la situación.

Entre los mensajes que se multiplicaron en la publicación se leían frases como: "Por culpa de ustedes quiero volver con mi ex", "¿será que yo vuelvo con el mío? jajaja" o "aumenten mi esquizofrenia". Estas reacciones evidenciaron el interés que despierta la historia entre Samahara y Youna, una relación que durante años ha captado la atención del público.

@samaharalobaton Atentas a su novela fav ❤️ #fyp #contenido ♬ original sound - stella

Se besaron a pedido de sus seguidores

La atención de los usuarios aumentó aún más cuando Samahara y Youna decidieron realizar una transmisión en vivo en TikTok poco después de reencontrarse. El 'live' reunió a cientos de seguidores que participaron activamente enviando mensajes, comentarios y desafíos para la pareja.

Durante la transmisión, ambos compartieron un momento relajado en el que respondieron preguntas, recordaron algunas anécdotas y conversaron con quienes seguían la transmisión en tiempo real. Sin embargo, el momento que terminó por encender las redes ocurrió cuando aceptaron un reto propuesto por sus propios seguidores.

En medio de la interacción con el público, los usuarios les pidieron que se besaran frente a la cámara si lograban vender unas rifas que promocionaban durante la transmisión. La pareja aceptó el desafío y, cuando se cumplió la meta, protagonizó el esperado beso ante la mirada de los espectadores.

El episodio no tardó en viralizarse. El creador de contenido Ric Latorre replicó el momento en su cuenta de TikTok y resumió la escena con un comentario que rápidamente se difundió en redes: 

"Samara y Youna chapan intensamente. Así como escuchaste, la novela turca. El pasado, pasado quedó. Volvió, revivió, tiene un nuevo capítulo".

@riclatorrez #samaharalobaton y #youna chapan por likes . #peru #viral #fyp ♬ sonido original - Ric La Torre

En conclusión, el reencuentro entre Samahara Lobatón y Youna volvió a despertar el interés del público por su historia personal. Las imágenes compartidas en redes sociales y el beso que protagonizaron durante la transmisión en vivo alimentaron los rumores de una posible reconciliación.

