Zully anuncia romance con Cañita y revelan que llevan 2 meses de relación: "Ya es momento de decirlo"

Zully sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que está viviendo una nueva etapa en el amor. La joven anunció públicamente su relación con Cañita durante la inauguración de su tienda en Gamarra, donde ambos decidieron dejar de ocultar lo que venían viviendo desde hace algunas semanas.

El momento fue muy especial para Zully, pues no solo celebraba un nuevo logro como emprendedora, sino que también aprovechó la ocasión para compartir una noticia importante de su vida personal. Acompañada de Cañita, la influencer se mostró nerviosa, emocionada y feliz por este anuncio.

Zully y Cañita hacen público su romance

Durante la inauguración de su tienda, Zully apareció junto a Cañita, lo que no pasó desapercibido para los presentes. Aunque muchos ya sospechaban que entre ellos podía existir algo más que una amistad, ambos decidieron confirmarlo frente a todos.

Zully fue la primera en dar señales de que tenía una confesión pendiente. Con una sonrisa nerviosa, miró a Cañita y empezó a hablar del tema, dejando en claro que ya venían guardando este secreto desde hace un tiempo. Al ver que ella se puso nerviosa, el tiktoker tomó la palabra y explicó que ambos ya habían pensado en contar la verdad. Según dijo, sintieron que ese era el momento indicado para hacerlo público.

"Pero también confesarles que ya hace tiempo...", dijo Zully mirando a Cañita. "Hay algo que o queríamos decirles, pero creo que ya es momento de decirlo", mencionó Cañita.

La expectativa creció entre los presentes, pues los dos se mostraban cómplices y algo avergonzados. Zully, fiel a su estilo, prefirió que fuera él quien terminara de dar la noticia, ya que los nervios le estaban ganando.

"Creo que sí gente. Esta también es una sorpresa decirles que... Bueno que él lo diga, pues, porque es el hombre y yo me voy a poner nerviosa", dijo Zully.

Cañita revela cuánto tiempo llevan juntos

Finalmente, Cañita confirmó lo que muchos estaban esperando escuchar. El joven reveló que mantiene una relación sentimental con Zully desde hace dos meses, pero aclaró que al principio prefirieron mantenerlo en privado.

"Bueno para los que no sabían, yo con Zully ya llevamos dos meses de relación. No quería anunciarlo, porque normalmente siempre la gente se mete en la relación", señaló Cañita.

Con esta declaración, la pareja dejó claro que decidió cuidar su historia antes de exponerla públicamente. Según dio a entender Cañita, no querían que los comentarios externos afectaran lo que recién estaban construyendo.

El anuncio generó sorpresa entre sus seguidores, especialmente porque ocurrió en plena inauguración de la tienda de Zully. Algunos comentaron que Cañita estaba con Elisa Ayala, otros que eso fue show. Incluso mencionaron que este anuncio sería armado y otros manifestaron que sería real, pues el tiktoker no se prestaría para eso.

En conclusión, Zully y Cañita decidieron hacer público su romance durante la inauguración de la tienda de la influencer en Gamarra. La pareja reveló que lleva dos meses de relación y explicó que al inicio prefirieron mantenerlo en privado para evitar comentarios externos. Ahora, ambos inician esta nueva etapa con emoción, nervios y ganas de vivir su amor sin esconderse.