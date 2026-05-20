Liam Gallagher comparte video de alumnos en Argentina cantando tema de Oasis y los califica de "Biblical"

Lo que empezó como una actividad escolar terminó dando un salto inesperado hasta el escenario internacional. Un grupo de estudiantes de San Lorenzo, Argentina, interpretó el tema "Stop Crying Your Heart Out" de Oasis y logró llegar a Liam Gallagher. El video se volvió viral y recibió una reacción directa del propio artista.

Un proyecto escolar que unió música e historia

Los protagonistas de esta historia son alumnos de 5° y 6° grado del colegio Santa Rosa de Viterbo junto al coro de la escuela San Carlos. Ambos grupos unieron esfuerzos para grabar una interpretación del clásico de Oasis, con una puesta en escena que destacó desde el primer momento por su sensibilidad artística.

La grabación no se realizó en cualquier lugar. El equipo eligió El Seráfico, un espacio histórico ubicado en el casco antiguo de San Lorenzo, que aporta un fuerte valor simbólico al proyecto. Este sitio está ligado a la memoria del Combate de San Lorenzo de 1813, uno de los episodios más relevantes de la campaña libertadora del general José de San Martín.

Con uniformes escolares y una producción cuidada, los estudiantes lograron transformar la canción en una experiencia audiovisual que combinó música, identidad y memoria histórica. Esa mezcla fue clave para que el video comenzara a circular rápidamente en plataformas digitales y ganara miles de reproducciones en poco tiempo.

El video que cruzó fronteras digitales

La difusión del material creció de forma orgánica hasta llegar a manos de Liam Gallagher. El cantante británico no solo vio el video, sino que lo compartió en sus historias de Instagram, lo que provocó una ola de emoción entre los estudiantes, docentes y familias involucradas.

Fiel a su estilo, Gallagher resumió su reacción con una sola palabra: "Biblical", un término que en su lenguaje habitual utiliza para describir algo extraordinario o fuera de lo común. Ese gesto convirtió el proyecto escolar en una noticia global en cuestión de horas.

La repercusión no se limitó al ámbito musical. Usuarios de distintas partes del mundo destacaron el valor educativo de la iniciativa, resaltando cómo la propuesta logró integrar arte, trabajo en equipo y patrimonio histórico en una misma producción.

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos argentinos.

En conclusión, el fenómeno demuestra cómo un proyecto escolar puede trascender fronteras cuando combina creatividad, compromiso y una ejecución cuidada. Lo que nació en un aula terminó conectando con una figura mundial del rock, dejando en claro que la música, incluso desde una escuela, puede generar impacto global.