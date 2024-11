Daniela Darcourt afirma que muchos futbolistas casados le han escrito ¿Son de la selección peruana?

La salsera Daniela Darcourt es una de las artistas peruanas más queridas a nivel nacional y que su éxito la ha llevado a sonar en otros países con mucha fuerza. En la vida amorosa, viene viviendo una etapa muy bonita y en una entrevista con Magaly Medina, reveló que muchos futbolistas casados, le han escrito para salir.

Por medio del podcast de Magaly Medina, la cantante Daniela Darcourt estuvo contando muchos aspectos de su vida como su relación con Waldir Felipa, su carrea musical y proyectos en el próximo año. Aunque, también reveló que varios futbolistas conocidos trataron de conquistarla y le escribieron a sus redes sociales.

"Por interno me han mandado un montón de cosas, (jugadores de futbol) también, (casados) esos hay hasta para coleccionar. Me han mandado un carro caleta para ir a navegar", expresó la artista en la entrevista de la conductora de televisión.

Como se conoce, la salsera siempre ha sido muy hincha del fútbol y de la selección peruana. Incluso, ha asistido a varios partidos para alentarlos y ha cantado el himno nacional o sus canciones en el medio tiempo. Darcourt afirma que tiene amigos dentro de la bicolor y se ha hecho amiga de las esposas.

"Al bunker sí he ido ah, pero en son de pata. Yo tengo amigos en la selección, ojo con eso y conozco a las esposas, soy amiga de las esposas también con cuidado por favor. Son gente de ahí del entorno, porque obviamente soy fanática del fútbol y eso todo el mundo lo sabe. Si yo no hubiera sido bailarina, ni cantante, yo me hubiera dedicado al fútbol como sea porque me encanta, pero sí he recibido muchas propuestas", contó.