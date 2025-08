Chechito niega haber tenido una relación con Leslie Shaw y le pide disculpas: "Estoy decepcionado de ella"

La polémica entre Sergio Romero, más conocido como 'Chechito', y la cantante Leslie Shaw continúa dando qué hablar. Todo comenzó cuando el cumbiambero evitó responder una pregunta sobre un presunto romance con la intérprete de "Hay niveles", lo que provocó la fuerte reacción de la artista en redes sociales. Ahora, el joven cantante decidió aclarar el tema.

Durante su visita al programa "Ponte La Cola", 'Chechito' fue interrogado sobre si realmente tuvo algo con Leslie Shaw. El líder de la agrupación 'Chechito' y los cómplices de la cumbia' fue enfático al negar cualquier tipo de relación amorosa con la rubia y detalló lo que ocurrió en el programa que encendió la controversia.

"¿Tuviste algo con Leslie Shaw? Absolutamente nada. Hubo un problema a la hora que presionaron el botón, hasta yo me sorprendí. Aunque corren rumores y dicen que di una señal, yo te digo: no quería que presionen el botón", aclaró.

Según reveló, tras el incidente, Leslie se comunicó con él por mensaje privado. Si bien el contenido de sus publicaciones sugería una molestia mayor, Romero aseguró que la conversación fue más tranquila de lo que se percibió públicamente.

"Ella me escribe a mí después de que publica en sus estados y no se enojó tanto como lo que publicó", comentó. Asimismo, dijo que le pidió disculpas por el mal rato, aunque reconoció sentirse desilusionado por la reacción de Shaw: "En estas situaciones difíciles es cuando uno conoce a la persona, y qué mal, porque ya me di cuenta de cómo es realmente. Ella está decepcionada de mí y yo estoy decepcionado de ella", afirmó con firmeza.