Samahara Lobatón asegura que Jefferson Farfán no le pagaba el colegio: "No era proveedor"

Samahara Lobatón se presentó la noche de ayer en El valor de la verdad y habló sobre varios temas, incluyendo la relación que mantuvo con Jefferson Farfán, quien fue la pareja de su madre durante mucho tiempo. Según dijo la influencer, el exfutbolista nunca le pagó el colegio, sino que fue Melissa Klug quien se las ingeniaba para hacerlo.

Samahara asegura que Farfán no era proveedor

En la pregunta 6 del reality, Beto Ortiz le consultó a Samahara si Jefferson fue su imagen paterna. Ella respondió que sí, y el polígrafo determinó que su respuesta era verdadera. Sin embargo, la joven hizo varias aclaraciones sobre el vínculo que mantuvo con la 'Foquita'.

Samahara indicó que Jefferson estuvo en una relación con su mamá durante 13 años, y aunque lo considera una imagen paterna para ella y su hermana, no cree que haya sido un padre. Además, comparó esa situación con el caso de su novio Bryan Torres y Jesús Barco.

En otro momento, la hija de Abel Lobatón aseguró que el exfutbolista nunca le pagó el colegio, sino que existía un "juego de dinero" con Melissa Klug, en el que ella se las ingeniaba para poder costear las mensualidades sacrificando otras cosas materiales.

"Directamente, no nos pagaba el colegio. Había un juego con mi mamá en el que le decía: 'Escoge, ¿quieres la plata de la cartera o la cartera?'. Ella elegía y con eso nos pagaba el colegio, pero no era proveedor", reveló.

Samahara viajó a Europa por Farfán

En otro momento de la conversación, Samahara negó que Jefferson haya sido una persona tacaña y aseguró que siempre estaba presente con los alimentos en la casa que compartía con Melissa. Además, reveló que la llevó a Europa a muy corta edad.

"Me llevó a Europa una o dos veces, hacíamos viajes familiares con él. Me llevó cuando tenía 12 años, pero lo material no lo es todo en esta vida", aclaró.

Finalmente, señaló que cuando su mamá se separó de Jefferson Farfán, ella lo defendió en más de una oportunidad, incluso frente a cámaras. Sin embargo, ahora que es más consciente de lo que pasó, ve las cosas desde una perspectiva distinta.

Es así que, la participación de Samahara Lobatón en El valor de la verdad dejó al descubierto pasajes poco conocidos de su infancia junto a Jefferson Farfán. Aunque lo reconoció como figura paterna, aclaró que no fue proveedor. Con sus revelaciones, mostró una visión más madura sobre su pasado familiar.