Santiago Suárez confiesa que lo perdió todo tras denuncia: "Desaparecieron los proyectos y amigos"

Hace unos días atrás, Santiago Suárez reapareció tras ser captado vendiendo marcianos en las calles. Como se recuerda, el actor fue denunciado hace más de un año por una joven y ahora, salió a confesarse en una entrevista donde cuenta que lo perdió todo.

Confiesa cómo lo perdió todo

El programa 'Arriba mi gente', se comunicaron con el actor Santiago Suárez donde decidió contar todo lo que pasó tras recibir grave denuncia que freno su carrera artística. El joven señaló que le dolió mucho no sentir el apoyo de quienes consideraba amigos y negando todo lo que fue acusado.

"Porque nunca me vi en un escenario similar, nunca me imaginé tener que pasar por esto. Golpea que desconfíen de ti, golpea seas señalado y mal visto cuando toda mi vida he luchado por tener una imagen bien. Es más duro el golpe donde no he tenido mucho apoyo, perder eso por una calumnia, golpea mucho. Por una mentira, por una difamación, duele bastante. Te quedas solo en la nada", expresó.

Así mismo, revela que desde el primer momento ha tratado con sus abogados demostrar su inocencia y cumpliendo con cada diligencia. Por ello, se mantiene firme afirmando que fue calumniado.

"Tú lo titulas como una calumnia", le preguntó el reportero, y el actor dijo: "Si, con las pruebas que hemos demostrado con todas las diligencias que se han hecho. Con mis abogados desde el primer minutos hemos sido proactivos para que este caso se esclarezca lo más pronto posible".

Santiago Suárez revela que su carrera se puso en pausa

En ese sentido, el actor comenta que estaba en medio de trabajos y muchos proyectos, cuando todo se puso en pausa y desapareció tras ser denunciado. Incluso, contó que llegó no comer y solo querer soñar que trabajaba.

"Es como si le hubieran puesto pausa a mi vida y todo desaparece, desaparece el trabajo, desaparece los proyectos, los amigos. Durante todo este año, he estado solo con mi perrito en mi casa. El primer mes solo me levantaba para ir a las diligencias a dar mi testimonio, no comía. Yo prefería estar durmiendo soñando que trabajaba, no quería levantarme", dijo.

De esta manera, Santiago Suárez revela que ha pasado por momentos muy complicados en el proceso de demostrar su inocencia tras ser denunciado por una joven hace más de un año. Incluso, afirma que perdió todo por lo que había luchado durante muchos años.