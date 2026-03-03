Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

Daniela Darcourt estuvo presente en la celebración por los 36 años de Luis Advíncula y no dudó en demostrarle públicamente el gran cariño que le tiene. La salsera compartió fotos junto al futbolista y le dedicó un mensaje que emocionó a sus seguidores.

Daniela Darcourt y su emotivo mensaje a Luis Advíncula

Daniela Darcourt acompañó a Luis Advíncula en la celebración íntima de su cumpleaños 36 y publicó un mensaje que dejó ver lo importante que es él en su vida. La reunión se realizó este 2 de marzo con amigos cercanos del jugador de Alianza Lima. Fue una noche especial, llena de risas, baile y complicidad. En su publicación, destacó lo orgullosa que se siente de sus logros.

En sus redes escribió: "Me siento súper orgullosa de todas y cada una de las cosas que estás materializando en tu vida, sabes que estoy y estaré siempre en primera fila para aplaudirte y apoyarte como siempre, hasta el infinito. Que Dios y todos los santos te cuiden y protejan hoy y siempre, hermanito de mi corazón... Larga vida, mi rayo y eterno. Te amo con locura, negrito".

Las imágenes muestran a ambos muy cercanos y sonrientes, disfrutando de la celebración privada. El futbolista también respondió con el mismo afecto.

"Te amo infinito, hermanita de mi corazón, gracias por estar siempre", comentó el futbolista peruano en Instagram.

Luis Advícula responde que también ama a Daniela Darcourt. (Captura de pantalla)

Daniela compartió un texto más largo donde reafirmó su vínculo con el deportista. Además, destacó lo orgullosa que se siente de sus logros.

"Hoy está de cumpleaños una de mis personas especiales en esta vida: mi hermanito. Ese que la vida me regaló para que todo pese un poquito menos. Eres mi cómplice, compañero de aventuras y soporte cuando más vulnerable estoy", comentó.

Daniela también salió en su defensa tras agresión

La amistad entre ambos no solo se demuestra en los buenos momentos. Hace poco, Daniela defendió públicamente a Advíncula tras los incidentes ocurridos en Matute, donde algunos jugadores fueron agredidos por hinchas. En aquella oportunidad, la salsera expresó su indignación y dejó clara su postura. También contó que el futbolista quedó muy afectado por lo sucedido.

"Fuera de que Luis sea mi hermano y que yo lo respaldo con toda la fuerza de mi corazón, es parte de mi familia. Soy hincha de Alianza. Han ido a encontrar personas que no tenían absolutamente nada que ver. Te lo digo de primera mano porque sé que mi hermano ha estado bastante tocado por esto", declaró.

En conclusión, Daniela Darcourt y Luis Advíncula han demostrado que su relación va más allá de la farándula y el fútbol. Se consideran hermanos, se apoyan en momentos difíciles y celebran juntos cada logro. El cumpleaños del 'Rayo' fue la ocasión perfecta para reafirmar ese cariño que no temen mostrar ante todos.