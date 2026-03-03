Notario niega registro de donación de auto de Marisel Linares a Adrián Villar y advierte sello falsificado

El notario Carlos Carpio Vélez rompió su silencio y negó que en su despacho se haya registrado la supuesta donación del auto de Marisel Linares a Adrián Villar. Además, advirtió que el sello que aparece en el documento difundido no corresponde a su notaría y sería falsificado.

Notario niega registro de donación de auto a Adrián Villar

El notario Carlos Carpio fue claro al señalar que en sus archivos no existe ningún registro relacionado con la supuesta donación del vehículo de Marisel Linares a Adrián Villar. Explicó que tras revisar toda la documentación de su oficina, no encontraron nada que respalde esa versión.

La polémica se desató luego de que el abogado Elio Riera asegurara que el documento sí fue presentado en la notaría, aunque no se inscribió en Registros Públicos. Frente a esto, el notario decidió aclarar la situación y defender su nombre públicamente.

"En realidad estoy bastante estupefacto antes de las declaraciones del doctor Elio Riera... hicimos una búsqueda, no había nada en nuestros registros, y tal como dice el comunicado en relación a mi archivo notarial a todos mis registros no hay nada de lo que ahí se señala", afirmó en una llamada con "Magaly TV La Firme".

@atv.pe La Notaría Carpio Vélez hundió la defensa de Marisel Linares. ¡Se le cae la versión! 🚨 La notaría fue clara: el sello que supuestamente donaba el auto a Adrián Villar "no corresponde". No hay registros, no hay biométrico y el carro sigue a nombre de Marisel Linares. ¿Trataron de ocultar la propiedad tras el accidente de Lisette Marzano? 🕵️‍♂️🔥 El abogado dice que vale, la notaría dice que NO. ¡Saca tus conclusiones! 👇 #MagalyTVLaFirme #MariselLinares #JusticiaParaLisetteMarzano #MagalyMedina #Chollywood #NoticiaPeru #Urgente #CasoMariselLinares ♬ sonido original - ATV.PE

Además, cuestionó que no exista ningún comprobante de pago o constancia de trámite. Sostuvo que eso le resulta bastante sospechoso.

"No hay un recibo, no hay un comprobante. no hay una factura. una boleta. Entonces. miren nadie trabaja gratis... entonces no hay nada de eso entonces qué raro, ¿no? qué raro", expresó, dejando en claro que todo trámite notarial genera algún tipo de constancia.

Advierte que el sello que circula es adulterado

Uno de los puntos más fuertes de su declaración fue cuando habló sobre el sello que aparece en el documento difundido en medios. Según explicó, no corresponde a una escritura pública y presenta detalles que no coinciden con su forma de trabajo.

"Ese sello si se fijan bien ese sello responde a un sello de cartas notariales de recepción de cartas notariales, adulterado... han puesto a lapicero a manuscrito han puesto código notarial un número x, que no corresponde a ningún cronológico en mi oficio notarial", detalló.

Cuando fue consultado directamente sobre si se trata de una falsificación, respondió sin rodeos y dejó en claro su postura frente a lo ocurrido. Además, aseguró que nunca imaginó verse envuelto en una polémica de este tipo y que esperará que las autoridades lo llamen para aclarar todo.

"Es falsificado ese sello yo hice un comunicado el día viernes de lo más respetuoso (Fue demasiado sutil en sus calificativos) Exactamente, pero no pensaba dar un comunicado ni una declaración más. Dije: 'Voy a esperar que llegue la citación de la Fiscalía'. Yo no sé cómo aparecí en esta en esta situación. Pudo haber sido otro de mis colegas, pero me salió la suerte inversa", afirmó.

Finalmente, el notario dejó claro que no permitirá que su nombre sea involucrado en algo que no realizó. Mostró su molestia ante lo que considera un uso indebido de su imagen profesional.

"Mi prestigio o mi imagen reputacional de todo este tiempo y mi paciencia tiene un límite. Ha llegado al límite. Yo no puedo seguir permitiendo que se manosee mi nombre en esas cosas, en esas líneas, aludiendo que sí ese documento se presentó", manifestó.

En conclusión, el notario Carlos Carpio Vélez negó que la donación del auto de Marisel Linares a Adrián Villar haya sido tramitada en su notaría y aseguró que el sello que aparece en el documento es falso. Sus declaraciones han generado más dudas sobre la autenticidad del papel que circula y han puesto en el centro del debate la veracidad de la versión presentada por la defensa.