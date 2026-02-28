Imitador de Pedro Suárez-Vértiz contra jurado de "Yo Soy" tras eliminación: "Mancharon mi imagen"

El imitador de Pedro Suárez-Vértiz, Tony Lino, se convirtió en tema de conversación luego de su eliminación del programa "Yo Soy". El joven artista decidió pronunciarse en redes sociales y contar cómo vivió su salida del reality, mostrando su incomodidad por los comentarios que recibió durante la gala.

Imitador de Pedro Suárez-Vértiz arremete contra jurado de "Yo Soy"

La eliminación de Tony Lino, imitador de Pedro Suárez-Vértiz en "Yo Soy", sigue dando que hablar en redes sociales. Tras dejar el programa, el joven artista decidió romper su silencio y contar su versión en una transmisión en vivo, donde se mostró bastante afectado por los comentarios que se dijeron sobre él en televisión.

Luego de quedar fuera de la competencia, Tony Lino explicó que lo que más le dolió no fue perder el concurso, sino que se haya puesto en duda su imagen como artista. Según contó, escuchar que lo calificaban como indisciplinado fue un golpe fuerte a nivel personal y profesional.

En su transmisión, el imitador del músico se mostró sincero y visiblemente afectado al recordar lo sucedido durante la gala de eliminación. Para él, la situación lo incomodó porque siente que su esfuerzo no fue reconocido como esperaba dentro del programa.

"Manchan mi imagen, me dicen que soy indisciplinado, eso para mí fue bajo. Eso me molestó, me indignó, me hizo sentir mal. No la eliminación porque sí me la merecía, a mí me dolió la injusticia", expresó el joven cantante al hablar con sus seguidores.

Durante la última gala, Tony interpretó la balada "Lo olvidé", uno de los temas más recordados de Pedro Suárez-Vértiz. Sin embargo, el jurado consideró que su presentación no logró transmitir completamente la emoción del tema, lo que influyó en su eliminación del reality.

Las críticas del jurado y su decisión final

En el programa, los jurados también dieron sus opiniones sobre su performance. Se comentó que el artista se mostró tenso en el escenario y que su interpretación no tuvo la energía adecuada para una canción tan nostálgica, pese a su esfuerzo por rendir homenaje al recordado rockero peruano.

Además, se mencionó que su ausencia a algunos ensayos habría influido en su evaluación final, un punto que terminó generando polémica entre los seguidores del programa. Este detalle fue clave en la decisión del jurado y encendió el debate en redes sociales.

Tras toda la polémica, Tony Lino también sorprendió al anunciar que se tomará un descanso de los escenarios. El joven explicó que necesita recuperarse emocionalmente y volver con más fuerza en su carrera artística, especialmente en sus tributos musicales.

"Yo sé que cada uno tiene su opinión dividida y está bien. Yo me voy a retirar de los escenarios, no voy a hacer tributo quizás en uno o dos meses. Quiero recuperarme bien y poder retomar esta imitación con fuerza", señaló.

En conclusión, la salida del imitador de Pedro Suárez-Vértiz no solo marcó el final de su paso por "Yo Soy", sino que también abrió un debate entre fans y seguidores sobre su eliminación. Mientras él reconoce que podía salir, insiste en que lo que más le afectó fue cómo se habló de su disciplina, dejando claro que volverá cuando esté mejor.