Exchica reality de "Esto es Guerra" anuncia que espera una bebé tras complicaciones: "Fuerte como mami"

La exchica reality de "Esto es guerra" sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales para anunciar que está embarazada por primera vez. Sin embargo, su mensaje no solo fue de felicidad, sino también de sinceridad, ya que reveló que vivió meses difíciles por complicaciones en su embarazo.

Exintegrante de EEG anuncia embarazo tras complicaciones

La exparticipante de "Esto es guerra", Alessandra Lama, emocionó al público al compartir que está esperando a su bebé luego de atravesar un proceso delicado que la obligó a tener controles médicos constantes. La exchica reality decidió contar su experiencia con un mensaje muy personal que rápidamente generó reacciones de apoyo y cariño en redes sociales.

En su publicación, dejó claro que no fue un camino sencillo, pues tuvo semanas marcadas por el miedo y la incertidumbre. Aun así, hoy vive con más tranquilidad al saber que todo está avanzando de manera estable.

"Por fin hoy pude respirar tranquila al saber que todo marcha bien. A pesar de haber sido meses de incertidumbre, de controles y más controles, que solo tú y yo sabemos, al final todo está perfecto", escribió en su emotivo mensaje.

También resaltó la fortaleza que ha demostrado su bebé durante todo este proceso. Con palabras llenas de amor, Alessandra Lama dedicó parte de su mensaje a su pequeña, mostrando el fuerte vínculo que siente incluso antes de su nacimiento.

En medio de sus sentimientos encontrados, confesó que el miedo estuvo presente, pero que su ilusión por convertirse en madre es mucho más grande. Además, dejó ver el profundo cambio emocional que ha vivido durante esta etapa.

"Gracias por aferrarte a mí, eres fuerte como mami", expresó, conmoviendo a sus seguidores que celebraron la noticia. "Gracias también por enseñarme una forma de amor que no sabía que podía existir... aunque hayan momentos donde me invade el miedo, créeme, te espero y te anhelo", agregó en su publicación.

Su pasado en "Esto es guerra" vuelve a recordarse

Tras su anuncio, muchos usuarios también recordaron su paso por "Esto es Guerra", donde se hizo conocida por su participación en el reality en 2019. En aquella época, su nombre causó sensación por su vínculo con Iker Parodi, hermano de Patricio Parodi. Incluso, en su momento, el propio chico reality habló sobre esa relación tras una indirecta de Ivana Yturbe.

"La gente lo sabe. Es la ex de mi hermano... Han estado hace tres años", destacó Patricio Parodi en ese entonces.

Hoy, Alessandra Lama se muestra enfocada en su vida personal y en la llegada de su primera hija, alejándose de las polémicas y priorizando su bienestar y el de su bebé. Tras su anuncio por redes, el mismo Patricio Parodi la felicitó.

"Felicitaciones Ale, una mini tú en camino", comentó Patricio a la ex de su hermano en su publicación de Instagram.

Patricio Parodi felicita a Alexandra Lama por su embarazo. (Captura de pantalla)

En conclusión, la exintegrante de "Esto es Guerra", Alessandra Lama, conmovió al anunciar su embarazo tras enfrentar complicaciones médicas y meses de incertidumbre. Con un mensaje lleno de amor y alivio, la exchica reality dejó en claro que su gestación avanza de forma estable y que vive esta etapa con emoción, esperanza y mucha ilusión por la llegada de su bebé.