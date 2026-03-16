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¡Qué roche! Pamela López pasa 'palta' porque Paul Michael se niega a pagar la cuenta completa

En un podcast revelaron imágenes donde Paul Michael se negó a pagar la cuenta completa y decidió dividirlo con su pareja Pamela López.

Pamela López pasa 'palta' porque Paul Michael se niega a pagar la cuenta
Pamela López pasa 'palta' porque Paul Michael se niega a pagar la cuenta (Composición Karibeña)
16/03/2026

Pamela López mantiene una relación amorosa con Paul Michael desde hace casi un año, donde han sido criticados muchas veces porque el salsero no tendría el nivel económico que la influencer siempre ha disfrutado de sus exparejas. Ahora, ha salido a la luz que el joven cantante decidió pedir cuentas aparte con la ex de Cueva porque no quiso pagar todo.

Pamela López pasa roche con Paul Michael

Por medio del podcast "Q' Bochinche'", los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre compartieron las imágenes que una joven trabajadora de una farmacia les hizo llegar. Es así como la testigo señala que Paul Michael se negó a pagar la cuenta completa y dividió pagos con Pamela López. 

"Me contó que habrían comprado varias cosas, pero Paul aparentemente no quería pagar todo. Como caballero dices voy a llevar tal, pero no. Él quería pagar su parte y Pamela su parte", cuenta Ric La Torre de parte de su fuente. Ante esto, Samuel Suárez comenta indignado: "Paul, esas cositas las pagas tú mi vida. Que roche todo ese showcito barato". 

En otro momento, Samuel Suárez no deja de comentar y cree que Pamela López debería tener cuidado con Paul Michael, ya que él estaría libre mientras que ella estará dentro de una reality de convivencia alejada de sus redes sociales. 

"Yo tendría mucho más miedo que él esté suelto y ella encerrada la verdad, se nota puede ser un bandido total, sobre todo las malas juntas que tiene", agregó. 

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Paul Michael afirma que fue show su rompimiento

En una entrevista con 'Amor y Fuego' tras un concierto de la Combinación de la Habana, Paul Michael fue consultado sobre su rompimiento fugaz que hizo en sus redes sociales que incluso sorprendió a Pamela López. Ante esto, el salsero señaló entre risas que solo se trató parte de un show. 

"¿Qué pasó? ¿Se te fue el dedo?", le pregunta el reportero, y el cantante responde: "Para captar un poquito la atención, no es nada de inmadurez, tú sabes cómo es Paul Michael, el marketero (¿Todo es parte del marketing?) todo es parte del show pues. Como pueden ver, yo y Pam estamos bien, estamos tranquilos".

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De esta manera, el cantante Paul Michael afirma que seguiría su relación con Pamela López, pero cuando anunció este rompimiento en forma de show fue después de que no quiso pagar la cuenta de Pamela López, dividiendo así los pagos. 

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