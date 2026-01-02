"Templadísima": Yahaira estaría más enamorada que nunca de Luis Fernando 'El Diablo', según periodista

Yahaira Plasencia es una artista reconocida de la salsa peruana que viene siendo vinculada con Luis Fernando Rodríguez 'El Diablo'. Tras las fiesta de Año Nuevo, la salsera fue captada celebrando junto a su familia y el empresario, donde la salsera estaría más enamorada que nunca, según periodista.

Yahaira estaría muy enamorada

A través de su cuenta de Instarándula, el periodista Samuel Suárez respondió a un comentario de una 'ratuja' donde señala que la salsera Yahaira Plasencia se encuentra en un hotel de Paracas disfrutando con su familia y con Luis Fernando Rodríguez.

Aunque en las redes sociales, la cantante de salsa solo ha compartido fotografías con su familia sin rastro del empresario, pero al parecer, sí estarían juntos. Según revelaron varias personas del lugar, pero el comunicador no podría compartir los videos por esta razón.

"La Yaha está templadísima hasta los huesos del famoso 'Diablo'. A mí me llegan un montón de ratujeos, hay mucho que puedo mostrar y hay otras que no, porque pasa que son ratujas que trabajan en restaurante o locales, me pasan cámaras de seguridad del restaurante o se ponen a grabar caletita. Si saco esto, te puede perjudicar en el trabajo", expresó.

Samuel Suárez sobre Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez pic.twitter.com/8T6E6tnSNM — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) January 3, 2026

Pasaron el Año Nuevo juntos

Samuel Suárez comenta que sus seguidores son trabajadores del lugar donde se hospeda Yahaira Plasencia y no puede compartirlo debido a que podrían perder su trabajo, pero ha podido ver las imágenes y confirma que la artista estaría muy enamorada.

"Lo menos que quiero es perjudicarlo laboralmente, no se puede, las botan de su chamba. Como espectador me he ganado con varias cositas, que no he podido compartir es otra cosa. Ella está templadísima, se le ve la carita, la sonrisa que por aquí, se van de compras hasta pasaron Año Nuevo juntos, falta imagen nada más", dijo.

En ese sentido, la salsera estaría iniciando una fuerte relación con Luis Fernando. Como lo mencionó en el pasado, estarían saliendo y conociéndose de manera muy cercana, pero sin confirmar un noviazgo frente a los medios. Ahora, parece que ya tendrían paseos familiares y estarían muy unidos.

De esta manera, Yahaira Plasencia habría sido vista paseando después de Año Nuevo con Luis Fernando Rodríguez y toda la familia de la salsera. Esto indicaría que estarían más juntos que nunca y según reveló el periodista Samuel Suárez, la cantante estaría muy enamorada del empresario, pero aún no lo quieren hacer oficial a los medios.