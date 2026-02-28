¿Edwin Guerrero le gritó a Susana Alvarado durante su cumpleaños? Polémico video se hace viral en redes

El pasado 23 de febrero, Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, celebró su cumpleaños durante una presentación en Piura. Sin embargo, lo que llamó la atención de los seguidores fue su reacción cuando le cantaron "Feliz cumpleaños" en el escenario, generando un debate en redes sociales sobre su actitud.

Celebración en el escenario: la torta y la sorpresa

Durante la presentación, los integrantes de la agrupación decidieron festejar a Guerrero con un homenaje musical. Su hermana, Yrma Guerrero, lo recibió del brazo para acompañar el canto, mientras Susana Alvarado llevaba la torta al escenario. No obstante, Edwin intentó evitar la celebración y se quiso llevar la torta, provocando una divertida interacción con Susana.

"Para que muerdas", le decía Susana, a lo que Edwin respondió entre risas: "Nooo". La escena provocó carcajadas entre el público y el animador comentó: "El cumpleaños más rápido que hemos tenido en la vida, el cumpleañero se llevó la torta".

Lo que también llamó la atención fue que las cantantes Ana Lucía Urbina y Kiara Lozano permanecieron al margen, observando la escena desde un costado y sin acercarse a participar de los festejos, lo que generó curiosidad entre los fans que no dejaron pasar este hecho.

Reacciones de los fans en redes

El video de la celebración se viralizó rápidamente en TikTok y otras redes, y los comentarios no tardaron en llegar. Mientras algunos seguidores criticaron la actitud de Edwin, otros defendieron su carácter particular y su estilo al frente de la orquesta.

"Muy feo su actitud del gran señor", comentó un usuario, mientras otro señaló: "Soy su fan, pero su actitud no me pareció". Algunos resaltaron que la forma de ser de Edwin Guerrero es conocida entre quienes lo siguen: "Así es Edwin, no le gusta celebrar" y "Todo sacan de contexto, así es él", fueron otros comentarios recurrentes.

Estas opiniones muestran cómo un simple gesto de cumpleaños puede convertirse en tema de discusión en redes, evidenciando la influencia de las personalidades del mundo de la música sobre sus seguidores y la rápida viralización de momentos inesperados durante los conciertos.

El cumpleaños de Edwin Guerrero durante su presentación en Piura destacó no solo por la celebración, sino también por la reacción inesperada del líder de Corazón Serrano y la atención mediática que generó. Entre risas en el escenario y comentarios en redes, el momento demuestra que, incluso en eventos festivos, la personalidad de un artista puede polarizar opiniones.