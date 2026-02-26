Edu Baluarte dedica conmovedor mensaje tras la pérdida de su padre: "Te amaré por siempre"

Hace unos años, el cantante Edu Baluarte resaltó por su gran talento en un concurso de televisión e ingresó a Corazón Serrano. Aunque se retiró por un tiempo del grupo, volvió finalmente este año. Lamentablemente, el joven viene pasando por un momento muy doloroso tras la pérdida de su padre.

Edu Baluarte se despide de su padre

A través de su cuenta de TikTok, Edu Baluarte decidió compartir un video que muestra una foto de él abrazando a su padre. El joven cantante de 25 años dedicó un conmovedor mensaje de despedida donde le dedica la canción "Te Vas Y No Volverás".

"Hoy te vas del todo dejándome solo, pero te vas y no volverás. Te pedí, suplique dije que no te fueras, pero te vas y no volverás'. Está canción que canté con tanto sentimiento... hoy me toca vivirla, te vas y no volverás papito, te amaré por siempre", expresó el joven en sus redes.

"Se aprende a vivir con ese dolor , honra su apellido y se fuerte , mis sinceras condolencias", "Mis condolencias Eduardo para ti y toda tu familia! Es un ángel más en el cielo", "Un abrazo y mucha fuerza Edu hermoso, tu papi está muy orgulloso del gran hijo que tiene", expresaron varios de sus seguidores en sus comentarios.

Sobre su ingreso a Corazón Serrano

En el parque zonal Wiracocha, Corazón Serrano presentó oficialmente a Edu Baluarte como nuevo integrante ante miles de personas. El cantante, de 25 años, volvió a subir al escenario con la orquesta y fue recibido con aplausos, gritos y celulares en alto. Para marcar su retorno, Edu interpretó "Se supone", un tema que el público coreó de principio a fin.

"La sorpresa fue revelada. El increíble Edu Baluarte es parte de la familia de Corazón Serrano", se lee en el post del grupo.

En 2023, su paso fue corto porque decidió apostar por una carrera como solista en el género urbano. Aun así, ese tiempo bastó para ganarse el cariño del público. Por eso, tras el anuncio, las redes se llenaron de mensajes celebrando su vuelta y pidiéndole que no se vaya otra vez.

De esta manera, Edu Baluarte ha demostrado ser una joven con mucho talento y futuro dentro de la cumbia peruana. Ahora, el artista viene pasando por un momento muy difícil en su familia tras la pérdida de su padre y le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.