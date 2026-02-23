¡Difícil momento! Lesly Águila se despide de su querida tía en conmovedor mensaje

La joven Lesly Águila es una de las artistas más queridas de la cumbia peruana que forma parte de Corazón Serrano. Así mismo, la joven ha revelado que viene pasando por un difícil momento junto a toda su familia tras la pérdida de un querido miembro, su tía.

Lesly Águila se despide de su tía

A través de sus redes, Lesly Águila decidió compartir un mensaje informando a sus seguidores que estuvo un poco ausente debido a que su tía había fallecido y estuvo acompañando a su familia a pasar este difícil momento para ellos.

"Han sido días muy difíciles para mi familia y para mi por el fallecimiento de mi tía (hermana de mi papá) Ella siempre ha sido un apoyo par a mí. Hoy vuelvo al trabajo con un nudo en mi corazón, pero con un ángel más en el cielo que cuida de mí. Vuela alto tía linda Cedelia Águila Colmenares", expresó en su comunicado.

Es así como la cantante de cumbia dedicó un sentido mensaje afirmando que su tía fue una de las personas que siempre la estuvo apoyando en su carrera, como en su vida. Por ello, su partida le deja un gran dolor porque era muy cercana a ella.

¿Lesly dejará de los escenarios?

A través de sus redes, Lesly Águila ha compartido varios momentos de su vida y es así como abrió una caja de pregunta para responder algunos cuestionamientos. En ese sentido, un fanático le preguntó sobre su salud y si continuará cantando.

¿Cómo vas de tu rodilla? ¿En algún momento pensaste en dejar de cantar por ese problema?", le preguntó un seguidor preocupado por su salud.

Es así como la joven cantante se sincera y señala que jamás pensó dejar su pasión, que es el canto. Así mismo, comenta que viene realizando chequeos y aconseja siempre revisarse con un médico. Su recuperación será un poco larga, pero que lo logrará. Por el momento, seguirá presentándose con el apoyo de sus compañeras.

De esta manera, Lesly Águila estuvo delicada de salud por un tema de su rodilla que viene tratándolo hace un tiempo y seguía en los escenarios. Aunque esta vez tuvo que parar debido a un tema más privado. Su tía falleció y estuvo acompañando a sus seres queridos en este difícil momento que vienen pasando todos y hoy informó que está retomando nuevamente sus labores en la orquesta de Corazón Serrano.