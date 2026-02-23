Laura Spoya reaparece en redes con sus hijos tras fuerte accidente: "Mi curita para el corazón"

Laura Spoya volvió a aparecer en sus redes sociales luego del fuerte accidente vehicular que sufrió en Surco y que la llevó a pasar por una delicada operación a la columna. La conductora conmovió a sus seguidores al mostrarse desde su hogar acompañada de sus hijos, en plena etapa de recuperación.

Laura Spoy reaparece tras delicada cirugía con sus hijos

Laura Spoya volvió a aparecer en sus redes sociales luego del fuerte accidente vehicular que sufrió en Surco y que la llevó a pasar por una delicada operación a la columna. La exreina de belleza compartió una imagen íntima desde su casa, donde se le ve descansando junto a sus pequeños, dejando en evidencia que atraviesa un proceso complicado pero rodeada del cariño de su familia.

La conductora estuvo varios días alejada del ojo público tras el choque ocurrido el 12 de febrero, el cual le provocó fracturas vertebrales que obligaron a los médicos a intervenirla quirúrgicamente. Tras recibir el alta médica, decidió comunicarse con sus seguidores y mostrar cómo viene sobrellevando su recuperación. En su publicación, Spoya resaltó el importante rol de sus hijos en este difícil momento emocional.

Con una frase corta pero cargada de sentimiento, escribió: "Mi curita para el corazón", generando miles de reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus fans.

Laura Spoya sube historia con sus hijos tras accidente. (Instagram)

Según se conoció, la presentadora aún permanece en reposo y su rehabilitación será progresiva, ya que no podrá recuperar su movilidad de inmediato. Su entorno cercano ha sido clave para acompañarla en esta etapa, tanto en lo físico como en lo emocional.

Impacto emocional tras ver la gravedad del accidente

La reaparición de Laura Spoya también se da luego de una semana de incertidumbre sobre su evolución clínica. De acuerdo con lo difundido en televisión, la conductora se mostró afectada al ver por primera vez las imágenes del accidente, ya que no había dimensionado completamente la gravedad del impacto que sufrió en Surco.

Este episodio la golpeó emocionalmente, pues tomó mayor conciencia de lo delicado que fue el siniestro. Aun así, la conductora ha demostrado fortaleza y agradecimiento por los mensajes de aliento que ha recibido durante su proceso de recuperación.

Además, se sabe que la figura televisiva deberá continuar con un proceso de rehabilitación física para retomar sus actividades con normalidad. Por ahora, su prioridad está centrada en su salud y en su familia, quienes se han convertido en su principal soporte en esta etapa.

En conclusión, la reaparición de Laura Spoya junto a sus hijos tras el accidente en Surco refleja un momento sensible en su vida, marcado por su recuperación física y emocional. Aunque su proceso será lento, la conductora ha dejado en claro que enfrenta esta etapa con el apoyo de su familia y el cariño del público, enfocada en sanar y seguir adelante paso a paso.