César Vega sobre el nuevo rompimiento entre Suheyn y Macarius: "Puede estar con quien quiera"

Como se recuerda, la relación entre Suheyn Cipriani y César Vega terminó de mala forma tras la agresión de parte del salsero. Ahora, el cantante decidió pronunciarse acerca de la vida amorosa de su expareja tras haber terminado por segunda vez con el streamer Macarius.

¿Qué dijo César Vega sobre el rompimiento de Suheyn?

A través de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', César Vega fue consultado sobre la actual relación que lleva con Suheyn Cipriani, la madre de su segunda hija. Así mismo, le preguntaron su opinión sobre el nuevo rompimiento de la modelo con el streamer Macarius.

"¿Crees que están jugando con ella?", le pregunta el reportero. Ante esto, el cantante responde: "Ella es una chica linda, ella puede estar con la persona que ella quiera y yo siempre le deseo lo mejor. Nada, solo eso, solo me mantengo declarando esto, deseándole lo mejor siempre".

En otro momento, le consulta si la comunicación con la madre de su última hija mejoró tras haber terminado en muy malos términos en medio de denuncias por agresión y mucho más.

"Todavía no hay comunicación, pero yo espero que en algún futuro poder llevarnos super bien y estar más tranquilos con toda la situación", señaló.

Macarius confirma el fin de la relación

Durante el live, el streamer Macarius fue directo con su comunidad y explicó que la relación con la exmodelo Suheyn Cipriani ya había terminado hace algunos días. Con su estilo característico, Macarius decidió contar la verdad sin rodeos.

"Lamento decirles que es verdad, pe, gente. Estamos dos semanas, semana y media separados, y ya eso nada más, gente", comentó frente a sus seguidores.

Con estas palabras dejó claro que el romance con Suheyn Cipriani llegó a su final y que no hay posibilidad de reconciliación. La relación entre ambos había sido muy comentada en redes sociales, donde muchos fans seguían de cerca cada paso de la pareja y comentaban sobre su separaciones y reconciliaciones.

De esta manera, Macarius confirmó que por segunda vez y de manera definitiva terminó su relación amorosa con Suheyn Cipriani. El streamer dejó muy en claro que no piensa retomar su amorío. Así mismo, el salsero César Vega no dudó en comentar que su expareja podría estar con cualquier persona que desee, ya que es una mujer muy bella y no dudó en desearle lo mejor en todo lo que pase en su futuro.