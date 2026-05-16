Luciana Fuster brilla en el Festival de Cannes y se emociona hasta las lágrimas: "Los sueños se cumplen"

Luciana Fuster vive uno de los momentos más emocionantes de su carrera. La modelo peruana llegó por primera vez al Festival de Cine de Cannes 2026, uno de los eventos más exclusivos del mundo del cine, y no dudó en compartir su felicidad con todos sus seguidores.

Luciana Fuster deslumbra en la alfombra roja del Festival de Cannes

Luciana Fuster llegó por primera vez al Festival de Cine de Cannes 2026, uno de los eventos más importantes y exclusivos del mundo del cine. La ex Miss Grand International 2023 compartió con sus seguidores varios detalles de su paso por Francia. Allí lució un elegante vestido cuando pisó la alfombra roja y recibió muchos mensajes de apoyo de sus fans peruanos.

La exintegrante de "Esto es Guerra" asistió al estreno de la película "El ser querido", cinta protagonizada por Javier Bardem. Desde sus redes sociales, Luciana confesó que este logro la llevó hasta las lágrimas, pues representa un sueño cumplido dentro de su carrera internacional.

"MAMÁ, estoy por 1era vez en el Festival de Cannes llorando de felicidad. Los sueños se cumplen amigos, trabajen mucho y no paren de esforzarse hasta que se sientan orgulloso de ustedes mismos. Gracias por tanto apoyo y cariño que recibo siempre, son los mejores", escribió Luciana en Instagram.

Con este mensaje, la modelo quiso motivar a sus seguidores a no rendirse. Para ella, llegar a Cannes es una prueba de que el esfuerzo, la constancia y la disciplina pueden abrir puertas importantes.

Para su aparición en la alfombra roja, Luciana Fuster apostó por un vestido del diseñador Mario Rosales. Su look no pasó desapercibido y generó comentarios positivos entre sus seguidores, quienes destacaron su elegancia y celebraron que siga representando al Perú en escenarios internacionales.

La modelo se mostró feliz y agradecida por esta oportunidad. Además, dejó claro que este momento significa mucho para ella, pues marca un nuevo paso en su camino dentro de la moda, el entretenimiento y los eventos globales.

Será anfitriona de evento exclusivo

Luciana no solo llegó a Cannes para desfilar. La peruana también será anfitriona del Fashion Connect Cannes, evento que se realizará este domingo 17 de mayo en el reconocido Hôtel Carlton.

Este encuentro reúne a diseñadores, celebridades, influencers y figuras importantes de la moda, el cine y la música. Su elección como anfitriona representa un reconocimiento a su crecimiento y a la imagen internacional que ha logrado construir en los últimos años.

Más peruanas en Cannes

Luciana Fuster se suma a otras figuras peruanas que también han llegado al Festival de Cannes. Una de ellas es Natalie Vértiz, quien en 2025 asistió por quinta vez consecutiva al prestigioso evento como embajadora de una reconocida marca.

En conclusión, Luciana Fuster cumplió uno de sus grandes sueños al llegar por primera vez al Festival de Cannes 2026 y desfilar en su famosa alfombra roja. La modelo peruana se mostró emocionada hasta las lágrimas y agradeció el apoyo de sus seguidores. Además, su participación como anfitriona en un evento exclusivo de moda confirma que sigue abriéndose camino a nivel internacional.