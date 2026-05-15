Nicola Porcella confirma que será conductor de 'Esto es Guerra' en México: "Es el sueño de cualquiera"

En México, Nicola Porcella ha formado una carrera en la televisión con mucho éxito destacándose también como actor. Ahora, el peruano acaba de revelar que será el conductor del programa reality 'Esto es Guerra' en tierras mexicanas.

Nicola Porcella conductor de 'EEG México'

Durante el lanzamiento de un nuevo proyecto, Nicola Porcella ha revelado una nueva noticia que lo viene emocionando mucho. El peruano reveló que se convertirá en el conductor del programa reality 'Esto es Guerra - México'.

Como se recuerda, el peruano viene abriéndose camino en tierras mexicanas destacando por su ganas de seguir, haciendo reír al público y ahora, afirma estar emocionado por esta nueva etapa, ya que su carrera artística inició en 'EEG' Perú y ahora, será el conductor en México.

"El día que me llamaron le dije 'ponme, yo voy'. Fue el proyecto que me hizo dar a conocer en Perú, que me hizo salir del Perú, con el que empecé en México y me conocieron de a pocos. Para mí ha sido algo muy bonito y ahora estar en la parte de conducción, yo creo que es el sueño de cualquiera", expresó con mucho entusiasmo.

Opina del ampay de Argentina

Nicola Porcella llegó al Perú para promocionar su nueva aplicación de fútbol, pero terminó hablando de uno de los temas más comentados de la farándula: el polémico ampay de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en Argentina.

Fiel a su estilo directo, Porcella señaló que el gran error fue hacer pública la ubicación de la despedida de solteros. Según dijo, eso habría facilitado que las cámaras llegaran hasta el lugar. Sin embargo, también aseguró que cada uno debe hacerse responsable de sus propias decisiones.

"¡Burros! Son los únicos que van a decir dónde van a hacer una despedida de solteros", señaló el recordado 'Capi'.

Además, Nicola no dudó en defender a Patricio Parodi, quien también apareció en las imágenes. Según el actor, el 'Pato' no tendría por qué cargar con la culpa de lo que hicieron otros, ya que actualmente está soltero.

De esta manera, Nicola Porcella se ha mantenido enfocado solo en su carrera artística en México y como empresario en más proyectos. Ahora, ha revelado estar emocionado porque será el conductor del programa reality 'Esto es Guerra' en tierras mexicanas, afirmando que es todo un sueño cumplido ya que recuerda sus inicios en Perú en el mismo formato y ahora, regresará como conductor.