Shirley Arica es trasladada de emergencia a una clínica tras complicaciones de salud en 'La Granja VIP'

Shirley Arica, una de las participantes más comentadas de 'La Granja VIP', generó preocupación tras ausentarse del reality. Su salida del encierro encendió las especulaciones luego de que se informara que tuvo que ser atendida por problemas de salud.

¿Qué pasó con Shirley Arica en 'La Granja VIP'?

El 14 de mayo en 'La Granja VIP', la ausencia de Shirley Arica en las actividades del reality generó preocupación entre los seguidores. Luego se conoció que la participante habría presentado malestares de salud que no pudieron ser atendidos dentro del encierro, por lo que fue trasladada a una clínica por recomendación del personal médico del programa.

Durante la gala en vivo se emitieron imágenes de su traslado al centro médico, lo que aumentó la incertidumbre sobre su continuidad en la competencia. Sin embargo, la modelo reapareció en la transmisión y explicó lo ocurrido, llevando tranquilidad a sus seguidores.

"Estoy más tranquila, en la tarde me levanté mal con arritmias, hace dos días me puse mal por la noche. Pero el día de hoy desencadenó un poco más fuerte, me descompensé, me tuvieron que llevar a la clínica, es por eso que no he estado durante el día", dijo la popular 'Chica Realidad'.

Shirley Arica también detalló que su ritmo cardíaco se elevó por encima de lo normal y que la presión del reality habría influido en su estado de salud. Además, señaló que, aunque suele mostrarse fuerte, la situación emocional y el encierro le habrían pasado factura.

"El ritmo cardiaco creo que es, lo normal es de 50 a 60 y yo estaba en 89 y 99. Estaba acumulando un montón de cosas, creo que todos acá estamos pasando una presión, cada uno con sus problemas. Sobrellevarlos es bastante complicado. Yo por fuera me muestro súper fuerte, pero por dentro estoy rota por varias cosas que me están pasando, también situaciones del reality", agregó.

Pablo Heredia tuvo fuertes calificativos hacia Shirley Arica

Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizaron un tenso momento en 'La Granja VIP' tras el fin de su relación dentro del reality. Durante una conversación en vivo, ambos explicaron lo ocurrido, donde la modelo expresó que se sintió incómoda y decepcionada por la actitud del actor.

"Yo prefiero ser real con mis sentimientos, porque todo lo que ven o han visto hasta el momento, yo sí lo he sentido, yo sí me he entregado a mi forma, pero sí he sentido las cosas. Yo no finjo las cosas ni por un contenido, ni por utilizar a alguien, ni por nada. (¿Sientes que te he utilizado?) Yo sí y se lo dije también", señaló Shirley.

La respuesta de Shirley no fue bien recibida por Pablo Heredia, quien aseguró sentirse decepcionado y consideró que sus palabras reflejaron la distancia que percibe entre ambos. Por ello, el actor lanzó una dura crítica y la calificó de "calculadora".

"Es una persona fría, cualquier cosa va a decir al respecto de eso. No me conoce, realmente me demuestra y felizmente agradezco realmente terminar una relación así porque siento que es demasiado fría y siento que hasta es calculadora y la verdad que me decepciona lo que dice, lamentablemente", señaló Pablo.

En medio del conflicto con Pablo Heredia, Shirley Arica generó preocupación en 'La Granja VIP' tras ser trasladada a una clínica luego de presentar problemas de salud dentro del encierro. El episodio encendió las alertas entre sus seguidores y evidenció la fuerte presión del reality.