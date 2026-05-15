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Mario Irivarren se pronuncia sobre la amistad de su madre y Onelia Molina: "Tenían mucho cariño"

Mario Irivarren se refirió sobre la cercanía entre su mamá y su expareja Onelia Molina, tras su reciente ruptura, durante una entrevista en un evento público.

Mario Irivarren habló sobre el vínculo de su expareja Onelia Molina y su mamá.
Mario Irivarren habló sobre el vínculo de su expareja Onelia Molina y su mamá. (Composición Karibeña)
15/05/2026

Mario Irivarren reapareció en un evento público tras el ampay registrado en Argentina que terminó marcando el fin de su relación con Onelia Molina. En medio de la atención mediática, el exchico reality fue consultado sobre el vínculo entre su expareja y su madre, quienes mantenían una relación muy cercana.

Mario Irivarren opina sobre relación de su madre con Onelia Molina 

Semanas atrás, Onelia Molina se refirió al cariño que aún mantiene por la familia de su expareja, Mario Irivarren, especialmente por Marcela León, la madre del excombatiente.

Ahora último, la popular 'Calavera Coqueta' fue abordado por 'América Hoy' en un evento público, donde fue consultado por la cercanía que aún mantiene la arequipeña con su progenitora. Ante ello, Mario aseguró que no tiene inconvenientes.

"Ella y mi madre tenían mucho cariño y si lo quieren conservar, un vínculo o una amistad o como lo quieran llamar, me parece perfecto. Si es así, no tengo ningún problema", declaró el exchico reality. 

Asimismo, señaló que considera positivo que ambas conserven el afecto, aunque remarcó que no es un tema que le corresponda tras el fin de la relación. Como se recuerda, Onelia Molina le puso punto final a la relación luego de que el exintegrante de 'EEG' fuera captado cercano a una mujer durante una despedida de soltero en Argentina. 

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"Siento que tampoco es un tema que estrictamente me incumba, pero me parece hasta bien", acotó.

Mario Irivarren se refiere a los rumores de Onelia Molina y Kevin Díaz

Mario Irivarren fue consultado sobre los rumores que relacionan a su expareja, Onelia Molina, con Kevin Díaz. Sin embargo, el conductor aseguró que no suele seguir la farándula y que, en muchas ocasiones, recién se entera de este tipo de noticias cuando las comentan en su pódcast.

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"(¿Te ha llegado ese rumor de lo que se está especulando entre Onelia y Kevin?) Es que ustedes no me creen que de verdad yo no veo absolutamente nada de nada de temas mediáticos o de farándula. O sea, no lo veo en televisión, no lo tengo activado en mis redes sociales (Tocas farándula en tu podcast) Muchas veces me entero ahí", explicó el conductor de 'La Manada'. 

De esta manera, Mario Irivarren dejó en claro que no tiene ningún problema con la cercanía que aún mantiene su expareja Onelia Molina con su madre Marcela León, resaltando que entre ambas existió un vínculo de cariño y respeto. 

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