Ale Venturo revela reacción del 'Gato' Cuba tras su divorcio y hace inesperada confesión: "Es el amor de mi vida"

Ale Venturo habla sobre su complicado divorcio

Durante la entrevista, Ale Venturo recordó las dificultades que tuvo que afrontar para concretar legalmente su divorcio. La empresaria explicó que el proceso resultó mucho más complejo de lo que imaginó debido a que su matrimonio se realizó en Estados Unidos, específicamente en Miami.

Según contó, tuvo que realizar diversos trámites para validar toda la documentación en el Perú, situación que terminó retrasando el procedimiento legal por varios meses.

"Tú sabes que cuando uno habla, te salas. Lo que pasa es que mi divorcio era un poco complicado porque yo me casé en Miami, no acá... tenía que hacer un montón de trámites, era súper complicado y tuve que validarlo acá", relató.

La influencer detalló que el trámite implicó varios procedimientos administrativos y legales para que el divorcio pudiera tener validez en territorio peruano. Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención de los conductores del programa, quienes se mostraron sorprendidos por las dificultades que enfrentó.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Ale Venturo recordó cómo reaccionó Rodrigo Cuba tras enterarse de que finalmente había firmado el divorcio. La empresaria confesó que pensó que el futbolista tomaría la noticia con total calma, aunque terminó sucediendo todo lo contrario.

"Oye, este se fue en floro. Supuestamente no le importaba y cuando le conté lo gritó a los cinco vientos", comentó entre risas.

Las declaraciones dejaron entrever la emoción que habría sentido el popular "Gato" Cuba al conocer que la empresaria ya había concluido oficialmente esa etapa de su vida.

Ale Venturo confirma que Rodrigo Cuba es "el amor de su vida"

En otro momento de la conversación, Ric La Torre decidió preguntarle directamente a Ale Venturo si Rodrigo Cuba era el amor de su vida. La influencer reaccionó inicialmente con nerviosismo e incluso admitió sentirse en aprietos por la pregunta.

Pese a ello, terminó respondiendo con total sinceridad y dejó claro que actualmente atraviesa uno de los momentos más sólidos y felices de su relación sentimental con el futbolista.

"Me pones en aprietos... Sí, obviamente es el amor de mi vida. Siento que tenemos una relación sólida, estamos en nuestro mejor momento, nos conocemos a la perfección y después de todo lo que hemos pasado yo podría decir que sí", expresó.

Con estas declaraciones, Ale Venturo dejó en evidencia que las dificultades y polémicas que enfrentaron como pareja en el pasado habrían fortalecido su relación. La empresaria resaltó la conexión que mantiene actualmente con Rodrigo Cuba y aseguró que ambos han logrado consolidar una etapa mucho más madura y estable.

Cabe recordar que días atrás el propio futbolista también habló públicamente sobre la posibilidad de volver a llegar al altar. Rodrigo Cuba aseguró que atraviesa una etapa muy feliz junto a Ale Venturo, alimentando así las especulaciones sobre un posible compromiso futuro.

En conclusión, las recientes confesiones de Ale Venturo no tardaron en generar reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes destacaron la sinceridad con la que habló tanto de su divorcio como del profundo amor que siente actualmente por Rodrigo Cuba.