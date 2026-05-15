Nicola Porcella aclara rumores de romance con influencer mexicana: "Recién estamos saliendo"

Nicola Porcella regresó al Perú en medio de expectativa por sus nuevos proyectos y los rumores sobre su vida amorosa. El exchico reality llegó al país para participar en el lanzamiento de un aplicativo de fútbol, pero las preguntas sobre una posible relación con la influencer mexicana Brianda Deyanara captaron rápidamente la atención.

Nicola Porcella aclara rumores con Brianda Deyanara

Durante la entrevista, Nicola Porcella explicó que todavía no mantiene una relación formal con la influencer mexicana y aseguró que recién están conociéndose. El exchico reality dejó claro que, pese a la química evidente entre ambos, todavía no existe un compromiso sentimental.

"Me vinculan con una chica que nos hemos estado viendo pero no es que pues tengamos algo. Me parece preciosa, guapa, la quiero mucho pero no tenemos algo, recién estamos saliendo ya me han vinculado un montón de veces. No es que estemos juntos siempre por trabajo no puedo", declaró.

Las palabras de Nicola generaron reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores celebraron la posibilidad de verlo nuevamente enamorado. Brianda Deyanara, una de las influencers más populares de México, supera los 12 millones de seguidores en Instagram y los 35 millones en TikTok.

En medio de la conversación, el también actor fue consultado sobre cómo maneja actualmente las relaciones sentimentales y si se considera una persona celosa. Nicola respondió de manera contundente y dejó en evidencia que hoy prioriza la tranquilidad emocional sobre cualquier drama amoroso.

"A esta edad lo último que alguien quiere en la vida es toxicidad, uno quiere vivir tranquilo. He vivido tantas cosas, he pasado tantas situaciones que necesito paz", sostuvo.

Con esas declaraciones, Nicola dejó entrever que atraviesa una etapa mucho más madura en su vida personal, especialmente después de los momentos polémicos y mediáticos que vivió años atrás en la televisión peruana.

Nicola Porcella anuncia que conducirá EEG México

Más allá de los rumores sobre su situación sentimental, Nicola Porcella también habló sobre uno de los proyectos más importantes de su carrera en México. En declaraciones para "América Espectáculos", confirmó que será conductor de la versión mexicana de "Esto es Guerra", formato que marcó gran parte de su trayectoria artística en Perú.

El exchico reality expresó su emoción al asumir este nuevo reto televisivo y recordó el impacto que el programa tuvo en su vida profesional, ya que gracias a ese formato logró abrirse camino en el extranjero.

"El día que me llamaron, dije: 'ponme'. Fue el proyecto que me hizo dar a conocer en Perú, que me hizo salir de Perú, con el que comencé en México para que me empiecen a conocer. Ha sido algo muy bonito y ahora ser parte de la conducción, es el sueño de cualquiera", manifestó.

Nicola aseguró sentirse agradecido por la oportunidad y destacó que este nuevo rol representa una evolución importante dentro de su carrera artística. Además, reconoció que jamás imaginó regresar al formato que lo hizo famoso, pero ahora desde la conducción.

El anuncio también generó expectativa entre sus seguidores mexicanos, quienes han acompañado el crecimiento de su carrera desde su participación en realities y programas de entretenimiento en ese país.

@rkt696 Nicola Porcella habla si será conductor de EEG México ♬ sonido original - rkt696

Con este nuevo proyecto televisivo y los rumores sobre un posible romance con Brianda Deyanara, Nicola Porcella atraviesa uno de los momentos más mediáticos de su carrera. Mientras continúa consolidándose en México, el exchico reality sigue siendo una de las figuras peruanas más comentadas del espectáculo latinoamericano.