Israel Dreyfus expone chat con Mario Hart tras insinuar romance con Paloma Fiuza: "Te voy a cobrar"

Israel Dreyfus generó revuelo al dejar entrever un posible romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza, comentarios que rápidamente despertaron especulaciones en medio de los rumores de separación entre el piloto y Korina Rivadeneira. Tras ello, el modelo salió a explicar sus declaraciones y mostró la conversación que tuvo con Hart.

Israel Dreyfus muestra reacción de Mario Hart

En la más reciente edición de su pódcast junto a Diana Sánchez y Zumba, quienes también estuvieron presentes en la reunión con Paloma Fiuza y Mario Hart, Israel Dreyfus salió a aclarar sus recientes declaraciones y aseguró que nunca confirmó un romance entre ambos, sino que sus palabras fueron malinterpretadas.

"Yo hago dos preguntas: ¿ella está soltera? sí ¿él está soltero? dijeron lo mismo, yo solo atiné a decir ah. Yo nunca me equivoco, yo dejé en ambigüedad y tú lo puedes interpretar como te dé la gana, pero es muy diferente a confirmar", comentó.

Asimismo, el histórico integrante de 'Combate' negó haber sido 'parchado' por Mario Hart e incluso mostró la captura de la conversación que sostuvo con el piloto luego de que sus declaraciones se viralizaran en los medios.

"Israel, me están reventando el WhatsApp por tu comentario que tengo algo con Paloma. Te voy a cobrar por generarme intranquilidad (risas)", se lee en el mensaje.

Finalmente, Israel Dreyfus descartó cualquier molestia por parte del ex de Alejandra Baigorria y aseguró que entre ambos existe una buena amistad y confianza desde hace varios años.

"Ni el 'Chato' se araña porque sabe que no ha sido con una mala intención, me conoce y existe la confianza", expresó.

Mario Hart descartó romance con Paloma Fiuza

Mario Hart se pronunció sobre los rumores de un supuesto romance con Paloma Fiuza. Todo surgió a raíz de un comentario de Israel Dreyfus tras una fotografía de una reunión de históricos de Combate, en la que aparecen el piloto, la brasileña, señalando que ambos estarían solteros.

"(Paloma es igual una chica guapa. A parte la conoces de años, ya la conocerías bien) Sí, pero en caso yo estuviera buscando estar con alguien que no es", respondió Mario, visiblemente incómodo.

Además, al ser consultado sobre si estaría atravesando un duelo en medio de los rumores de una posible separación con Korina Rivadeneira, madre de sus hijos, Mario Hart evitó confirmar o negar el fin de su relación.

En conclusión, Israel Dreyfus intentó poner fin a las especulaciones surgidas tras sus declaraciones sobre Mario Hart y Paloma Fiuza, dejando en claro que nunca buscó confirmar un romance entre ambos. Además, aseguró que mantiene una buena relación con el piloto y que todo se tomó con humor y confianza entre amigos.