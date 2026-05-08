Mario Hart encaró a Israel Dreyfus por deslizar 'romance' con Paloma Fiuza: "Le escribí y le dije..."

Mario Hart rompió su silencio tras los rumores que lo vincularon con Paloma Fiuza, en medio de especulaciones sobre una posible crisis con Korina Rivadeneira. El exchico reality aclaró lo ocurrido y respondió a Israel Dreyfus, cuyos comentarios alimentaron la polémica.

Mario Hart encara a Israel Dreyfus tras comentarios sobre Paloma Fiuza

La polémica comenzó luego de que Israel Dreyfus hiciera declaraciones que muchos interpretaron como una insinuación sobre un posible acercamiento sentimental entre Mario Hart y Paloma Fiuza. Los comentarios rápidamente generaron titulares y provocaron una ola de reacciones en redes sociales.

Ante ello, Mario Hart decidió no quedarse callado y contó que se comunicó inmediatamente con su excompañero de "Combate" para expresarle su molestia por las consecuencias que generaron sus palabras.

"Es que no lo conocen a Israel... Ahora le escribí y le dije: 'tu estupidez, tu comentario, me ha llenado de titulares por todos lados'", relató el piloto durante la entrevista.

Según explicó, la respuesta de Israel Dreyfus fue completamente relajada y fiel a su estilo bromista. Lejos de retractarse, el exchico reality respondió entre risas.

"Las portadas, pe' chato, las portadas", le habría dicho.

Pese al revuelo mediático, Mario Hart fue enfático en negar cualquier tipo de relación amorosa con la brasileña y aseguró que todo se trató de una reunión casual entre amigos.

"Pero no, no, absolutamente nada. Este, fue una junta de amigos", afirmó.

Mario Hart aclara fotografía con Paloma Fiuza

Otro de los temas que abordó Mario Hart fue la comentada fotografía donde aparece junto a Paloma Fiuza, Diana Sánchez y Zumba. La imagen rápidamente se viralizó y generó interpretaciones en redes sociales, especialmente por la cercanía entre el piloto y la integrante de "Esto es Guerra".

"Imagínate. Si ahora por salir en una foto con amigos, de repente me hubieran vinculado con Diana también, ¿no? Que también salen a foto. Somos amigos de muchísimo tiempo, de muchísimos años. No nos veíamos, no nos juntábamos. A Paloma y a Diana no las veía hace muchísimo tiempo", explicó Hart.

Además, aclaró uno de los detalles más comentados por los usuarios en redes sociales: la posición de su mano en la fotografía. Algunos internautas aseguraban que parecía abrazar a Paloma Fiuza por la cintura, situación que alimentó aún más los rumores.

"Mi mano no se ve, yo estaba apoyado atrás en la mesa, pero no, no, somos amigos de muchísimo tiempo, de muchísimos años, no nos veíamos, no nos juntábamos. Bueno a Zumba lo veo mucho más, pero a Paloma y a Diana no las veía hace muchísimo tiempo", explicó.

En conclusión, Mario Hart salió al frente para descartar los rumores que lo vinculan con Paloma Fiuza. El piloto negó cualquier romance con la brasileña y aseguró que todo surgió por especulaciones tras una reunión entre amigos. Además, expresó su molestia con Israel Dreyfus por alimentar titulares sobre su vida privada.