Pamela López sorprende con fuerte confesión sobre Christian Cueva: "No quería que ni me tocara"

Los participantes de 'La Granja VIP' continúan en competencia bajo el aislamiento del reality, aunque en varias ocasiones parecen olvidar que son grabados las 24 horas del día. En ese contexto, Pamela López volvió a mencionar a Christian Cueva, padre de sus hijos, y relató cómo reaccionó tras enterarse de las infidelidades del futbolista.

Pamela López afirma que sentía asco tras perdonar a Christian Cueva

Durante una conversación con su compañera Gabriela Herrera, Pamela López contó que decidió darle una última oportunidad a Christian Cueva, bajo la condición de que le confesara todas las infidelidades cometidas. Sin embargo, tras conocer la verdad, admitió que su vínculo como pareja se vio seriamente afectado.

"Mi promesa era darle una oportunidad si él me contaba, pero empecé a sentir asco, me quería besar y sentía un rechazo. Quería escupirle en la cara, tenía asco, repudio", confesó.

En esa misma línea, la trujillana explicó que la situación le generó un fuerte rechazo emocional, al punto de evitar cualquier contacto físico con el futbolista.

"No quería que ni me toque porque me imaginaba todas las cochinadas que hice que me lo confesó", reconoció.

Cuando la bailarina le preguntó cuántas infidelidades había confesado, Pamela López respondió de forma contundente que, afortunadamente, no había contraído ninguna enfermedad.

"Ay, amiga, eran muchas. Por otra y gracia del Espíritu Santo no tengo nada, estoy sana", respondió, dejando a Gabriela totalmente en shock. "¿Y con esa cara no? No puedo creerlo", comentó la bailarina.

Asimismo, agregó que incluso cuando estaban en el extranjero prefería no mostrarse con Christian Cueva en público, debido a la incomodidad y vergüenza que le generaba la situación tras la exposición mediática de las infidelidades.

Pamela López debe pagar reparación civil a Christian Cueva

Anteriormente, Pamela López reveló que tendría que pagar una reparación civil por hablar sobre Christian Cueva en 'La Granja VIP'. Como se recuerda, ambos tienen prohibido mencionarse de manera directa o indirecta; sin embargo, la conocida 'Kittypam' habría pasado por alto esta restricción durante una conversación con Pati Lorena en la convivencia.

"Yo soy bastante confiada y empecé a hablar, por eso me he ganado una m*** afuera que ayer me he enterado, tengo que pagar una reparación civil por esa entrevista (a Paty). A pesar de que no referí con nombres y apellidos, sino con un apelativo porque mi restricción es 'ni directa ni indirectamente'", mencionó López.

En conclusión, Pamela López volvió a referirse a su relación con Christian Cueva y a la forma en que reaccionó tras conocer sus infidelidades, dejando en evidencia el impacto emocional que vivió durante esa etapa y las consecuencias que tuvo en su vínculo como pareja.