Pamela López y Paul Michael terminan otra vez tras escena de celos: "No voy a seguir aguantando esto"

Los conflictos entre Pamela López y Paul Michael volvieron a encenderse en 'La Granja VIP'. Esta vez, una escena marcada por los celos y los reclamos terminó desatando una nueva discusión frente a sus compañeros. En medio del tenso momento, la trujillana tomó una drástica decisión y puso fin otra vez a su vínculo sentimental.

Pamela López y Paul Michael se pelean una vez más

El tenso momento se vivió durante la gala de eliminación, cuando Pamela López le reclamó a Paul Michael por una nueva escena de celos. Al parecer, el salsero se incomodó al verla abrazar a Diego Chávarri, pero ella aclaró que fue un gesto de agradecimiento por el apoyo recibido ante un problema con su novia, Thalía Bentin.

El conflicto se intensificó luego de que la trujillana viera a Paul abrazarse con integrantes del 'Team Víboras'. En medio del programa en vivo, el salsero decidió llamar a Diego Chávarri para expresarle su incomodidad por la cercanía con su pareja, lo que generó una nueva discusión frente a todos sus compañeros.

"Es mi problema con él, simplemente porque se siente tan inseguro para tener una conversación conmigo y lo llamas a Diego para exponerlo delante de personas que no tienen por qué escuchar. Es una conversación de dos, no me hables, no me hables, Paul", recriminó ella.

Por su parte, Paul Michael aseguró que Pamela lo había amenazado con exponer el problema en público. Además, señaló que ella se habría molestado porque él abrazó a compañeras del otro equipo, como Pati Lorena y Samahara Lobatón. La situación terminó por desbordarse cuando él reaccionó con evidente enojo.

"Me dijo imbécil, idiota, ahorita se pone a llorar seguro. Ya me cansé, que pase lo que tenga que pasar, si me tengo que ir me voy, pero yo no voy a seguir aguantando esto", expresó.

Ante esto, sus compañeros intentaron calmarlo y le pidieron que no se refiriera así a su pareja; sin embargo, Pamela López pidió que lo dejaran actuar.

"No le digan nada, es por demás, es hablar con una piedra. Que haga su show (No estoy haciendo ningún show), entonces te callas la boca, no me dirijas la palabra y punto", dijo, dando por finalizada la discusión.

Pamela López explica la razón de su enojo

Más adelante, en conversación con su compañera Celine Aguirre, Pamela López explicó que le incomodaba que él la celara con un integrante de su propio equipo, mientras él tenía gestos de afecto con personas que anteriormente habían hablado mal de ambos.

"Cuando alguien piensa así es por algo, cuando un cerebro tiene tanta malicia es por algo. ¿Por qué te molestaría que abrazara a alguien de tu equipo que no te ha insultado, que no te ha hecho nada, a abrazar a personas que te han hecho mie***? La incongruencia. Diego ha pasado un momento difícil y yo le dije palabras a él y a su flaca", comentó.

Asimismo, criticó que Paul Michael le hubiera dicho que no tenía equipo, dándole la espalda a 'Los Reales'.

"Qué doble cara, ya sé por qué nos pueden decir doble cara. Como me ha dicho que no tiene equipo, que él juega solo", agregó, visiblemente molesta.

Finalmente, en medio de la tensión, el cantante de la Combinación de la Habana decidió quitarse la camiseta que llevaba puesta con el nombre de su equipo, generando aún más incomodidad en el ambiente.

En conclusión, la relación entre Pamela López y Paul Michael volvió a verse afectada por una nueva discusión marcada por celos en 'La Granja VIP'. Las diferencias entre ambos terminaron escalando frente a sus compañeros, dejando en evidencia la inestabilidad de la pareja dentro del reality.