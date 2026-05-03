Hija de 'Pompinchú' protagoniza fuerte discusión en velorio y la retiran: "¿Quieren hacer más show?"

El espectáculo peruano vive un momento de pesar por la muerte del cómico Pompinchú, fallecido el 1 de mayo por fibrosis pulmonar. Su velorio en el Ministerio de Cultura reúne a familiares y seguidores, aunque un altercado protagonizado por su hija Rosa interrumpió el ambiente de despedida.

Tensión en el velorio de Pompinchú

Lo que debía ser una jornada de recogimiento y homenaje se tornó caótico cuando una discusión entre Rosa, primogénita del artista, y otra asistente escaló rápidamente de tono. El enfrentamiento, que ocurrió en plena sala, generó incomodidad entre los presentes, quienes no dudaron en pedir respeto por la memoria del humorista.

Según se pudo observar, ambas mujeres intercambiaron gritos en medio del velorio. La discusión giró en torno a supuestas verdades y pruebas que Rosa afirmaba tener.

"¿Qué verdad?", repetía insistentemente la otra persona involucrada, a lo que la hija del cómico respondía asegurando contar con evidencias.

El cruce continuó con mayor intensidad cuando la asistente replicó: "¿Qué pruebas?", cuestionando la veracidad de sus declaraciones. La situación se tornó más tensa cuando un hombre intervino para retirar a Rosa del lugar y evitar que el conflicto escalara aún más.

Durante su salida, la mujer que inició la discusión continuó increpando a la hija del artista con duros comentarios:

"No jod**. Cuando su papá ha estado mal, nunca ha estado". Ante ello, Rosa reaccionó visiblemente incómoda y respondió: "¿Pero quién ha empezado?".

Además, la hija de Pompinchú expresó su molestia al considerar que algunas personas buscaban generar polémica en medio del dolor familiar.

"¿Qué quieren, hacer más show para que sigan grabando sus en vivo? ¿Para eso quieren más show? ¿Para que sigan grabando en vivo?", cuestionó.

El ambiente se tornó aún más tenso, obligando a los asistentes a intervenir para calmar los ánimos. Frases como:

"Respeten", "Cálmense" y "¿No pueden respetar?" se escucharon en la sala mientras Rosa era escoltada, con una menor en brazos, hacia la salida para evitar que el incidente pasara a mayores.

Último adiós a un ícono de la comicidad

Más allá del incidente, el velorio de 'Pompinchú' continúa congregando a numerosas personas que desean despedirse del artista. Su trayectoria dejó huella en la televisión peruana, especialmente durante los años 90, cuando formó parte del reconocido grupo de cómicos ambulantes que logró gran popularidad.

Sus resto fueron velados en la sala Paracas del Ministerio de Cultura, en el distrito limeño de San Borja. Y este domingo sus familiares han informado que el sepelio se realizará este domingo en el cementerio Los Sauces, ubicado en San Juan de Lurigancho.

En conclusión, la partida de Pompinchú deja un vacío en el humor popular peruano, donde su legado sigue presente. Aunque su velorio estuvo marcado por un incidente familiar, el cariño del público y sus seres queridos prevalece en su despedida.