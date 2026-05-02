Laura Spoya sorprende con fuerte revelación sobre Shirley Arica: "Quiso estar con mi exmarido"

La farándula peruana vuelve a encenderse con una revelación que nadie veía venir. Laura Spoya impactó al hablar sin filtros sobre Shirley Arica y hacer una revelación que nadie esperaba. Durante su programa, la conductora soltó una frase que dejó en shock a más de uno y que involucraba a la 'Chica Realidad' y a su exmarido Brian Rullan.

Laura Spoya impacta con revelación sobre Shirley Arica

Laura Spoya sorprendió al público al contar en vivo un detalle del pasado que involucra a Shirley Arica y a su expareja Brian Rullan. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron reacciones en redes sociales.

Todo ocurrió cuando Laura hablaba sobre Shirley Arica en su programa "Al sexto día". En medio de la conversación, una pregunta desde producción hizo que la conductora se detuviera.

"Disculpa, mi productor, ¿qué me has dicho? ¿Le tengo comprensión a Shirley Arica?", dijo, dejando en suspenso al público.

Pero lo que vino después fue lo que realmente sorprendió. La conductora soltó una revelación inesperada que cambió por completo el rumbo de la conversación.

"No, es que a mí ella siempre me ha caído bien. Que ella haya querido estar con mi exmarido es distinto", soltó sin rodeos.

La frase dejó en shock a los presentes y de inmediato encendió la polémica. La revelación hace referencia a su relación pasada con Brian Rullan, con quien Laura terminó hace casi un año.

Aunque no dio detalles específicos sobre cuándo ocurrió ese supuesto acercamiento, sí dejó claro que es algo que no ha olvidado. Este comentario también pone nuevamente a Shirley Arica en el centro de la atención, sobre todo ahora que participa en "La Granja VIP Perú".

Aclara que no hay problema personal

A pesar de la fuerte confesión, Laura Spoya quiso dejar en claro que no tiene un conflicto directo con Shirley. Incluso destacó algunas cualidades de la modelo, mostrando una actitud más tranquila frente al tema.

"Pero la comprensión siempre hubo porque siempre me ha caído bien", aseguró. "Siempre me ha parecido una chica rebelde, divertida, que piensa mucho, como yo también", comentó.

El momento también tuvo un toque de humor. Mientras Laura hablaba, la producción del programa colocó la canción "Hipocresía", lo que generó risas entre los presentes. Este detalle no pasó desapercibido y muchos lo interpretaron como una indirecta divertida sobre lo que se estaba diciendo en vivo.

Por el momento, Shirley Arica no ha respondido a estas declaraciones. Esto se debe a que se encuentra participando en un reality de convivencia, donde no tiene contacto con el exterior. Esta situación ha generado aún más expectativa, ya que el público espera saber qué dirá cuando tenga la oportunidad de hablar.

En conclusión, Laura Spoya sorprendió al revelar un episodio del pasado que involucra a Shirley Arica y a su expareja Brian Rullan, aclarando que no existe un conflicto directo, pero sí un hecho que no ha pasado desapercibido. Sus declaraciones han reactivado la polémica en torno a Shirley, mientras el público queda a la espera de una posible respuesta cuando la modelo pueda pronunciarse.