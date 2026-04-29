Shirley Arica encara a Samahara por no defenderla ante Pablo Heredia: "Siempre estás de su lado"

Las tensiones en 'La Granja VIP' siguen en aumento. Esta vez, Shirley Arica y Samahara Lobatón, integrantes de 'Las Víboras', protagonizaron una tensa discusión a raíz de los comentarios de Pablo Heredia, lo que llevó a la chica reality a cuestionar la falta de apoyo de su compañera en medio de la polémica.

Shirley Arica reclama a Samahara Lobatón en 'La Granja VIP'

El momento se dio luego de que Pablo Heredia ganara el duelo del capataz en 'La Granja VIP'. Tras obtener el beneficio de llevar a otro participante a la suite, el argentino generó suspenso antes de anunciar que elegiría a Shirley Arica, situación que a ella no le agradó y terminó desatando una discusión entre ambos.

Al día siguiente, la popular 'Chica realidad' se acercó a su amiga Samahara Lobatón para reclamarle por no haberla defendido ante una broma que consideró de mal gusto.

"A ti te da risa porque no te lo están haciendo a ti, a mí no me da risa, me hizo sentir mal. ¿Sabes qué pensé?, que le ibas a decir algo por lo que dijo y me dolió que no le dijeras nada", comentó.

Según la hija de Melissa Klug, ella solo le advirtió al argentino que no eligiera a Gabriela Herrera para devolverle lo que le hizo con Diego Chávarri. Además, señaló que no se dio cuenta de que la situación había afectado a Shirley.

"No vi la broma tan pesada ayer, estaba ambigua porque iba a dormir en peones. Y tú eres la única persona que tengo en esta casa. Cuando le pregunté a él por qué estabas molesta me dijo que no te entendía", trató de explicar Lobatón.

Shirley Arica reclama a Samahara Lobatón por apoyar a Pablo Heredia

Sin embargo, esto molestó a Shirley Arica, quien se quebró y rompió en llanto, acusando a Samahara de no apoyarla y de inclinarse más por Pablo Heredia pese a su amistad.

"Siempre le preguntas a él, nunca te sientas a preguntarme cómo me siento. No lo haces, siempre estás de su lado. En lugar de largarte a buscarme a mí, te quedaste ahí. Ya fue, ya sé cómo son las cosas y punto. Y lo que te he dicho te lo he dicho a ti, no para que vayas de sapa", dijo antes de retirarse y alejarse de Samahara.

Por su parte, Samahara Lobatón señaló que está cansada de quedar en medio de las constantes discusiones entre Shirley Arica y Pablo Heredia, quienes en el reality han consolidado una relación sentimental.

En conclusión, Shirley Arica se sintió afectada por la falta de apoyo de Samahara Lobatón y terminó confrontándola en medio de la tensión generada por los comentarios de Pablo Heredia en 'La Granja VIP'.